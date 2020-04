Distribuyen cuadernillos con actividades para escuelas rurales

En el marco del informe de situación que realiza todos los días el gobierno de Entre Ríos, la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, Claudia Azcarate, mencionó que en esta semana se empezaran a distribuir los primeros cuadernillos impresos de la serieque se complementan con los programas de TV y de radio que se emiten diariamente por distintas señales públicas con actividades semanales para los diferentes ciclos obligatorios. Hay dos cuadernillos para nivel inicial, cuatro primaria y tres para secundaria.Estos materiales "no son para todos, sino para aquellas escuelas rurales cuyos estudiantes no tienen conectividad a Internet", explicó y agregó que serán distribuidos a través de las distintas Departamentales de Escuelas.Por otro lado se sigue trabajando con equipos supervisores para la organización de la tarea escolar en este tiempo no presencial. "Emitimos un documento para acompañar la organización y planificación institucional y del docentes, al momento de hacer llegar las tareas necesarias. Sabemos que no está el docente ni su explicación y que las condiciones en que es recibida esa tarea varían en cada una de las familias, y por ello la idea es que desde la casa se tenga la posibilidad de seguir estando en contacto con la escuela y seguir aprendiendo, en el marco de un proyecto institucional. Insistimos en que esta tarea es necesaria", agregó la funcionaria.En cuanto a la evaluación se plantea la necesidad de ir evaluando el proceso que se lleva adelante para que, cuando se retorne a la escuela, se tenga la mayor cantidad información posible sobre lo que pasó en este periodo y se pudo lograr hacer. "Esta vuelta debe ser lo mejor planificada posible para que no se cometan inequidades en el proceso de evaluación", puntualizó.Finalmente, Azcárate señaló que "interesa hacer un trabajo fuerte para recoger información, poder producir herramientas teóricas que ayuden a los docentes y avancemos a una vuelta a clases lo más ordenada y que redunde en las mejores posibilidades educativas para todos los alumnos entrerrianos".

Guía y microcréditos para emprendedores de la economía social



A su turno, la subsecretaria de Economía Social, Yamina Wagner, indicó que se está promoviendo una acción para que emprendedores y pequeños productores de la economía social puedan vender sus productos en la modalidad delivery.Se trabaja en la actualización semanal de la guía de emprendedores habilitados para la producción y distribución de alimentos, según las normas del ICAB que cuenta, en este momento, con más de 140 emprendedores de 18 localidades de la provincia.Ser emprendedor de la Economía SocialTener la habilitación para poder elaborar alimentosOfrecer servicio de envío a domicilio, para lo que se necesita cumplir con el certificado expedido por Instituto de Bromatología de la Provincia.Cumplir con los requisitos del Instituto de Bromatología de la provincia referidos a medidas de prevención del coronavirus.Los interesados en estar en esta nómina deben escribir al correo dir.comercializacion@gmail.com o ingresar ingresar a la página del ministerio de desarrollo de la provincia"Por otro lado se están implementando estrategias de fortalecimiento de la economía social con municipios, cooperativas y asociaciones para que, una vez cumplido el tiempo de asilamiento, podamos ponerlos en marcha inmediatamente. Estamos diseñando un programa provincial de microcréditos para llegar con líneas de financiamiento a los emprendedores de la Economía Social que tengan como destino financiar insumos y herramientas", indicó finalmente Wagner.