En Gualeguaychú, "la recaudación se desplomó"

Santiago Irigoyen, secretario de Hacienda del Municipio de Gualeguaychú, declaró que "la situación actual nos ha llevado a armar un plan de acción para mantener los servicios básicos y al municipio en funcionamiento".



Remarcó que la "recaudación se desplomó en la ciudad" y que el monto de pago de impuestos está muy por debajo de las expectativas que tenía la gestión de Martín Piaggio.



"En abril tenemos un goteo mínimo, solo entra algo de coparticipación nacional y provincial. La recaudación que esperamos era de un 50 por ciento menos, pero se desplomó en la ciudad", indicó.



Agregó que "en diciembre elaboramos un presupuesto de 1900 millones anuales. Veníamos cumpliendo con esa meta de recaudación que es entre 160 a 170 millones por mes y hasta enero se cumplió. En marzo veníamos bien pero desde el 20, cuando se impuso la cuarentena, el promedio quedó por debajo con 150 millones".



Lo mismo pasó a nivel provincial según les demostró el ministro de Economía, Hugo Ballay. "Nos dijo que viene ingresando un 13 por ciento de esos 50 previstos", pero aclaró que "es apresurado sacar una conclusión final sobre el impacto en las cuentas con sólo tres días de recaudación. Lo vamos monitoreando día a día, por eso sería imprudente decir que solo será un 13 por ciento la recaudación del mes".



Lo que Irigoyen sí se animó a afirmar es que "no será una recaudación alentadora, por la caída en todos los niveles económicos". También detalló que se "prorrogó la TGI hasta el 30 de abril, la tasa de Comercio se aplazó al 24 de abril, menos para bancos y telefonía, mientras que la de Cementerio se postergó el pago sin fecha".



Sueldos y servicios

"Buscamos garantizar servicios básicos como potabilizar el agua, hacer tratamiento de los efluente cloacales, la recolección de residuos, el alumbrado público y las guardias mínimas de personal en Transito e Inspección General", anticipó Irigoyen a CNN Radio Gualeguaychú.



Sobre los sueldos del personal que son la mayor erogación fiscal, el funcionario de la cartera económica expresó que "tenemos que ser cuidadosos para poder pagar los sueldos actuales. No usaría la palabra recorte de horas extras, sino que solo se van a pagar las que sea por prestar servicios esenciales. Hay que entenderlo y solidarizarse por parte de los trabajadores porque esta pandemia llevó a una decisión de optimizar recursos".



Respecto de la contratación de los cooperativistas que trabajan para el municipio dejó sentado que "entran dentro de las prioridades y la idea no es dejar a nadie sin trabajo. Quiero transmitir tranquilidad de que trabajamos para mantener esa fuente laboral en la medida que podamos y con la poca plata que tenemos, que tiene que alcanzar para todos".



No tomarán crédito

El secretario de Hacienda de la Comuna aseguró que "no está dentro de las posibilidades salir a pedir un crédito o préstamo. No hay una idea de tomar endeudamiento ya que la última deuda que teníamos era con la Caja y se pagó el 9 de diciembre pasado por lo cual ahora tenemos las cuentas saneadas".



En ese contexto de crisis extendida en toda la economía local, Santiago Irigoyen dejo abierto el diálogo con varios sectores: "A futuro buscaremos sacar un plan a futuro que vamos a consensuar con los sectores afectados, en especial con los comerciantes de la ciudad".



Irigoyen subrayó que "las obras públicas están paradas y no hay una fecha para retomarlas. La ciudadanía tiene que entender que transitamos una situación que es muy compleja", pidiendo paciencia sobre la reactivación de los proyectos suspendidos. (Reporte 2820)