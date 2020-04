Suman 12 respiradores al Hospital de La Baxada para internaciones por COVID-19

Sociedad Llegaron los respiradores de Nación y se habilitará el hospital de La Baxada

Características del equipamiento

Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y los ministros de Salud, Sonia Velázquez, y de Planeamiento, Marcelo Richard, el mandatario entrerriano estuvo en el nuevo Hospital de la Baxada y coordinó distintas acciones que se vienen desarrollando.El mandatario señaló que "hemos comenzado a recibir en la provincia distintos insumos y elementos de parte del Ministerio de Salud de Nación, comopara que puedan trabajar nuestros profesionales".Destacó que "en esto tiene una importancia decisiva la definición centralizada que se ha tomado para poder comprar elementos que son muy necesarios para enfrentar la pandemia, como los respiradores".Al respecto, afirmó que, porque si cada provincia hubiese salido por sus medios a comprar, la escalada de precios hubiese sido realmente muy importante y hubiese generado inequidades entre las provincias que tienen más capacidad para comprar respiradores y otras menos"."A veces en algunos lugares hay más casos y hay menos respiradores; y en otros sucede lo contrario. Entonces al equilibrio tiene que darlo una organización rectora, que es el Ministerio de Salud de Nación, y distribuir el equipamiento equitativamente, no sólo de acuerdo a la población, sino al número de casos que se vayan presentando y de una necesidad real que se tenga en territorio", dijo.Luego precisó que "en Entre Ríos ya se han recibido los primeros seis respiradores, ahora seis más y así se irá llegando para cubrir todas las necesidades que nuestros equipos han detectado para poder hacer frente a una etapa posterior de la pandemia".. "También conversamos sobre la aplicación de los recursos humanos, que no es menor en el caso de una emergencia", señaló.Bordet subrayó que en la provincia "el sistema sanitario se preparó desde muy temprano, inclusive cuando en la Argentina todavía no se había producido ningún caso; esto nos permitió tener una planificación y poder abordar la etapa en la que estamos ahora".Agregó que "la provincia se está preparando para la siguiente etapa" y resaltó que "hay un equipo que está trabajando, que lo hace con mucho compromiso y profesionalidad y que tiene mucha experiencia en el tema; esto es lo que le da tranquilidad a la población, el saber que hay un sistema integrado que está funcionando muy bien en Entre Ríos".Agregó que también es muy importante en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria, "quedarse en casa, ser responsables, ser solidarios, porque cuando nos cuidamos nosotros estamos también cuidando a otros".En ese sentido, indicó que la provincia de Entre Ríos se ha organizado por regiones sanitarias y "de allí que tenemos nuestro primer relevamiento, nuestra proyección no solamente demográfica, sino también con la disponibilidad de los recursos humanos profesionales para trabajar en consecuencia".En lo que respecta a las capacitaciones de los equipos de Salud, Velázquez sostuvo que se está trabajando: "En forma concomitante hemos venido iniciando las capacitaciones para el uso de respiradores y también para los equipos de unidades críticos. Para esto hay un equipo que está trabajando todas las semanas y también hemos planificado el ingreso de estos insumos muy valiosos para las regiones sanitarias".La ministra recordó cómo están distribuidas las regiones sanitarias: la uno, Paraná y Gran Paraná; la dos, con epicentro en Concordia; la tres, Concepción del Uruguay; y la cuatro, Gualeguaychú.Velázquez rescató "la centralidad que ha tenido el Ministerio de Salud de la Nación a nivel de la rectoría, no solamente para el componente de los insumos, para marcar el tema de los precios, sino también para poder acompañarnos a las provincias en un monitoreo constante que está haciendo de cómo vamos llevando adelante los efectos de la pandemia".La ministra explicó que en la distribución del equipamiento "se contempla al sector privado, que está integrado en el sistema sanitario argentino. Este ha sido un trabajo pormenorizado, un ejercicio para nosotros los tomadores de decisiones, porque son sectores que para nosotros constituyen el otro brazo importante para la sustentabilidad de las acciones, pero también para tomar acciones responsables y acompañar decisiones que tienen mucha relevancia para estos momentos".Por su parte, el director de Emergencias Sanitarias y coordinador de la distribución de los insumos, Lucas Kercher, precisó que "recibimos de Nación 12 respiradores"."La característica es que son ventiladores microprocesados de quinta generación, lo que permite en este caso de Covid 19 poder hacer, no solamente sostén, sino tratamiento con la mecánica respiratoria que tienen estos ventiladores", explicó.Señaló que "la idea es la redistribución de estos elementos de a poco, como Nación lo ha requerido, y se van concretando primero en las terapias estatales de toda la provincia y después cruzaremos la parte privada"., finalizó.