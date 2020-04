El gobierno analiza cambiar horarios de ingreso a escuelas tras la cuarentena

El Gobierno analiza cambiar el horario de ingreso de los chicos a las escuelas para después del levantamiento de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, tanto para segmentar el movimiento en las calles como también para permitir un "mayor rendimiento" de los alumnos por no tener que despertarse tan temprano.La propuesta fue confirmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con Rock and Pop, en donde señaló queEn ese sentido, el integrante del Gabinete remarcó que analizan el tema junto a un equipo de expertos encabezado por el investigador del CONICET Diego Golombek.El funcionario nacional manifestó que, por lo cual se baraja la posibilidad deDe todos modos, Trotta advirtió que "" para los padres que tienen que dejar a los chicos en los establecimientos educativos e ir a trabajar.Asimismo, remarcó que también hay que evaluar "problemas de infraestructura" en las escuelas.".Y añadió: "No depende sólo de lo que ocurre en la Argentina, sino ver el comportamiento de la pandemia en otros lugares que están más adelantados y ver cuándo ellos vuelven a la escuela".El funcionario nacional destacó que "la incertidumbre de cuándo se va a volver a las aulas lleva a tratar de profundizar estas instancias de enseñanza a distancia para luego ver qué se hace con el calendario escolar"."Los tres niveles obligatorios están haciendo un enorme esfuerzo en el sistema de enseñanza a distancia", concluyó el ministro de Educación.