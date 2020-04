Municipio intimó al intendente de Concordia para que habilite uno de los accesos

El apoderado legal del Municipio de Estancia Grande, Pedro De la Madrid, intimó al intendente municipal de Concordia, Alfredo Francolini, a que proceda "en forma inmediata" a habilitar el acceso a la ciudad de Concordia, en la intersección de la Autovía Mesopotámica, con la "Y" griega.



Según indican en un comunicado enviado a El Entre Ríos, el pedido se hace especialmente para el paso de patrulleros, ambulancias y a los dos vehículos que están destinados al servicio de salud de la Municipalidad de Estancia Grande sin restricción, todo eso con el fin de "acreditar el cumplimiento de los requisitos de traslado establecidos en la normativa en vigencia respecto de la crisis del COVID-19 y demás que este Municipio garantiza."



"El intendente de Estancia Grande Javier Goldin expresa su descontento por cómo se está manejando el cierre a los accesos a Concordia, discriminando a toda la zona de Estancia Grande, Calabacilla y Yuquerí", precisan. El intendente Javier Goldin, en tanto, asegura que el municipio de Estancia Grande tiene asignada para el área de Salud, una ambulancia y dos Renault Master, "todo regulado legalmente, con decreto, papeles y todas la de la ley".



vehículos sanitarios, la ambulancia y las dos Máster podían ingresaran por la ruta nacional 14 y su intersección con la que se denomina vulgarmente como la 'Y' griega, ya que en Estancia Grande hay abuelos que tienen que ir a cobrar a Concordia, a buscar sus medicamentos, a hacerse todo tipo estudios, también tenemos a mujeres embarazadas, enfermos y no podemos llevarlos hasta el único acceso que es la 015 y esperar horas haciendo cola, y se dignen en algún momento a dejarnos pasar", aseguran desde la municipalidad de Estancia Grande.



Además, relatan una situación que habrían vivido en el acceso a Concordia. "Se dispuso, mediante decreto, con la firma del Intendente, Jefe de Gobierno y el encargado del centro de salud a las 2 Renault Máster, que estén destinadas al servicio de salud, con no más de tres personas por vehículo, podían trasladarse hasta Concordia. En uno de los viajes llevando personas adultas, un agente de tránsito, a su criterio y sin consultar a sus superiores o personal policíal, toma la determinación de labrarle un acta de infracción y no dejó pasar más a ninguno de los dos vehículos afectados a salud del municipio, únicamente la ambulancia, pero solo se puede trasladar una persona por viaje", explican en el comunicado.



"No nos dejaron otra alternativa que mandar una carta documento intimando al municipio de Concordia en la persona de su Intendente Alfredo Francolini, es lamentable", afirmó el intendente Goldin y se preguntó: "Cómo vamos a hacer para llevar a los abuelos, a las embarazadas, a los que tienen turno o algún tipo de estudio a realizar, no podemos usar la ambulancia de remis o taxi, la ambulancia esta para otra cosa, la ambulancia esta para emergencia".



"Pedimos al intendente Francolini que revea esta situación y deje pasar a patrulleros, la ambulancia y los dos vehículos que están destinados al servicio de salud por el acceso sur a Concordia como lo veníamos haciendo hasta hace unos días", Concluyó el intendente de Estancia Grande.