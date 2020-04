La UCR Entre Ríos se puso a disposición del Comité por la emergencia sanitaria

El Comité Provincial de la UCR Entre Ríos analizó este viernes en una reunión virtual los impactos que la pandemia por coronavirus está teniendo en la provincia, además de plantear propuestas para superar la emergencia sanitaria, solicitar el poder formar parte de los comités de crisis, y resolvió poner a disposición la sede central del partido para fines sanitarios si la ocasión lo amerita.



Tras el encuentro virtual, los integrantes de Comité acordaron una resolución que se titula: "El radicalismo entrerriano y el desafío de la pandemia".



A continuación, el documento completo:



"Los argentinos estamos atravesando horas difíciles. Entre Ríos no está exenta de las potenciales consecuencias que generará la pandemia en el aspecto sanitario, pero tampoco de sufrir las penurias económicas que seguramente acarreará. Somos conscientes que en este momento es preciso acompañar las medidas del gobernador y proponer ideas, pero como partido político debemos también alertar sobre los errores del gobierno y exigir que se tomen las medidas que son necesarias.



El gobierno provincial debe estar al lado de cada intendente porque son ellos los que se encuentran en la primera línea de acción, enfrentando los problemas que esta pandemia genera en materia social, de salud, económica, de seguridad, etc. El gobierno nacional asistirá financieramente a las provincias mediante Aportes del Tesoro Nacional, y exigimos que esos recursos no sean monopolizados por la administración central, y en cambio sean coparticipados de acuerdo a los índices vigentes, a los municipios comunas y juntas de gobierno.



Nuestros intendentes y nuestros legisladores han hecho lo que tienen que hacer en el marco de la crisis, cobrando menores salarios o destinando parte a ayudas solidarias. Son momentos de fortalecer la política y estamos poniendo a disposición de las legislaturas, tanto municipal como provincial y nacional, una batería de propuestas en distintos aspectos vinculados a la crisis. A la vez es nuestra función controlar y no permitir que se cometan errores que seguramente van a tener consecuencias nefastas, como lo que ha pasado con nuestros jubilados frente a los bancos. En ese sentido nuestra Senadora Nacional, Stella Olalla, ha propuesto que los servicios bancarios se transformen en servicios esenciales y ha solicitado que se investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos que fueron responsables del enorme perjuicio causado al sector social más vulnerable frente a la crisis sanitaria.



Nuestro gobernador debe replicar en la provincia la conformación del comité de notables en materia sanitaria que constituyó el gobierno nacional. Debe escuchar a los mejores sanitaristas de la provincia para minimizar el número de víctimas que produzca la pandemia. Es imperioso que haga todo lo que tiene a su alcance para aumentar el número de testeos. Sabemos que la escasa cantidad que se están realizando en nuestro país es uno de los graves problemas que hoy tenemos para poder enfrentar con éxito la pandemia. Conocer con la mayor exactitud posible los casos positivos es la forma más efectiva para poder salir paulatinamente de la cuarentena, protegiendo a la población más vulnerable.



Es necesario, también, conformar un comité de economía y trabajo, y convocar a empresarios, sindicalistas, dirigentes de distintos espacios políticos, entre otros, para que aporten propuestas de modo de atenuar las consecuencias económicas que sufrirán las empresas, comercios, profesionales, operadores turísticos, y por ende los trabajadores entrerrianos. En ese sentido observamos cómo otras provincias han podido tomar medidas concretas, por ejemplo, la suspensión del cómputo de los plazos procesales administrativos y han modificado vencimientos de impuestos. Deberíamos analizar la posibilidad de replicar acciones como estas. Es imperioso que podamos avanzar en la quita de impuestos a la tarifa eléctrica para reducir su costo, entre otras medidas necesarias.



El radicalismo entrerriano está activo y comprometido. Va a solicitar por nota al Señor Gobernador que sea convocado para conformar estos comités de crisis y va a poner a disposición las instalaciones de su Comité Provincial para la emergencia, entre otras acciones, en la convicción que a esta emergencia la vamos a superar unidos". La resolución Seguidamente el Comité Provincial de la UCR aprobó una resolución en la que se establece que le pedirán al gobernador Gustavo Bordet que convoque al radicalismo a integrar los distintos comités de crisis ante la pandemia, se plantean una serie de propuestas, se pone a disposición el gran salón que la sede del Comité tiene en calle San Martín para su utilización con fines institucionales o sanitarios y se declara al Comité en sesión permanente mientras se extienda la emergencia sanitaria.



A continuación, la resolución:



Resolución del Comité Provincial de la UCR



Visto:

La emergencia sanitaria provocada por la irrupción de la pandemia del COVID-19, y



Considerando:



Que el Comité Provincial debe tomar medidas como aportes necesarios para ayudar a mitigar los efectos de la crisis en la provincia,



El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, resuelve:



1- Enviar una nota al Sr. Gobernador donde:

a- Se solicite que convoque a la Unión Cívica Radical para integrar los distintos comités de crisis ante la pandemia.

b- Se exija que los Aportes del Tesoro Nacional que sean enviados a la provincia en el marco de la emergencia sanitaria, sean coparticipados de acuerdo a los índices vigentes, a los municipios comunas y juntas de gobierno.

c- Se informe que se pone a disposición del gobierno de la provincia, y por el tiempo que dure la pandemia, el Salón del Comité Provincia "Raúl Alfonsín" para el caso que sea necesaria su utilización con fines institucionales o sanitarios.

d- Se solicite la urgente convocatoria a expertos sanitaristas, a empresarios, sindicalistas y representantes de los partidos políticos, para conformar un gabinete sanitario y otro económico y del trabajo.



2- Realizar desde el Partido una campaña de concientización tanto en lo referido a las medidas de aislamiento, como a los cuidados en la etapa futura para toda la provincia.



3- Instruir al Rectorado partidario para que convoque técnicos del partido en materia sanitaria y económica, a los efectos de elaborar y trasladar propuestas en ambos temas a nuestros legisladores.



4- Declarar al Comité Provincial en sesión permanente, mientras dure la emergencia sanitaria.



5- De Forma.