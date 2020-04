Bordet: "Estamos destinando todos los recursos provinciales a Salud"

Sociedad Llegaron los respiradores de Nación y se habilitará el hospital de La Baxada

En declaraciones a la prensa, afirmó que en Entre Ríos "hay un gran equipo profesional, tanto médicos, como epidemiólogos, enfermeros y agentes sanitarios, que están llevando adelante con mucha capacitación y con mucho compromiso el enfrentamiento a este virus que hasta hace semanas atrás no era una amenaza y que hoy es un peligro latente".Asimismo, quiso "llevarle tranquilidad a la población de que la Policía de Entre Ríos está haciendo su trabajo y está cuidando a los vecinos para que la cuarentena se cumpla", al tiempo que instó a los entrerrianos a "qu"."Si cumplimos con esto y tenemos las normas de auto higiene de lavarnos las manos con agua y jabón, no tenemos ningún riesgo de contagio, entonces el virus no circula y tampoco enferma al otro", advirtió y remarcó que "si trabajamos todos juntos vamos a salir adelante en esta gran provincia que somos, no me cabe ninguna duda, y vamos a estar pronto retomando nuestras actividades normales", enfatizó.Por otro lado, destacó que "la Policía de Entre Ríos está actuando con mucha profesionalidad, no solo en este caso, sino también".Afirmó que "Tenemos también controlados todos los acceso a la provincia y la Policía también en las rutas internas hace un efectivo control que favorece que la cuarentena se cumpla de la manera más estricta posible".Por otro lado, indicó que "hay un sector de la población que está en extrema vulnerabilidad y que necesita la ayuda alimentaria del Estado. En este caso dispusimos que haya un 35 por ciento de aumento en la partida de comedores para que las 20.000 personas que todos los días van a retirar las viandas a las escuelas donde se cocina, tengan una mejor calidad en el alimento que llevan a sus hogares".Además, mencionó que "hemos dispuesto el aumento de un 50 por ciento de la ley 4035, que es una pensión a la ancianidad, un sector de alto riesgo, para que el haber que cobran de pensión les alcance para llevar adelante esta situación de emergencia".En cuanto a las instalaciones sanitarias de la provincia, dijo que "tuvimos el tiempo necesario para ir previendo estas medidas, constituimos el Comité de Emergencia Sanitaria antes que ninguna otra provincia, cuando se produce el primer caso de coronavirus en la Argentina el 3 de marzo, aquí el comité ya estaba constituido y nos permitió actuar en forma inmediata".En ese marco, comentó que se decidió intervenir en el hospital de La Baxada, "que es un hospital que está construyendo PAMI, que está parado hace cuatro años y se le dio autoridad a la provincia para poder intervenir y así lo hicimos. Hoy ya lo estamos habilitando, ya hay habilitadas 31 camas con sus respectivos respiradores; 60 camas de internación intermedia y se habilitarán más; también hemos duplicado la cantidad de camas y respiradores en el hospital Masvernat de Concordia; estamos trabajando en el hospital de Gualeguaychú; y determinamos 18 hospitales para trabajar en toda la provincia en el caso de que aumenten sustancialmente las situaciones de enfermedad".En otro orden, el mandatario admitió que las finanzas de la provincia "están muy mal, como también lo está la economía en general en el país; porque el hecho de no tener actividad muchos sectores comerciales, industriales, supone una enorme pérdida y se ve perjudicada la fuente de trabajo.s".Agregó que, para esto "el gobierno nacional ha dispuesto medidas paliativas, como por ejemplo créditos para pagar la nómina salarial completa al 24 por ciento; diferimientos impositivos que también ha hecho la provincia"."El 70 por ciento de los comercios hoy están cerrados y hay una situación económica realmente muy preocupante, más allá de la salud", reconoció Bordet y afirmó que "", dijo.Y agregó: "Hoy todos los recursos provinciales los estamos destinando a salud y a poner a punto los hospitales, a comprar los insumos que se necesitan; producir alcohol en gel con los laboratorios entrerrianos; también a alimentar a la población que hoy no tiene su sustento y para que nuestra policía pueda estar haciendo los controles. La situación es realmente muy compleja desde el punto de vista financiero de la provincia, porque esto ha superado cualquier expectativa que teníamos para paliar la crisis".Pese a esto, aseguró que "seguiremos cumpliendo en la medida que podamos con el pago de salarios y el lunes continuaremos con el cronograma de pagos".Por otro lado, afirmó que "estamos haciendo controles de precios estrictos, paliando multas y sanciones a quienes no cumplan, porque hay una inmensa mayoría que está haciendo un gran esfuerzo y pone lo mejor de sí para enfrentar esta pandemia, y hay un mínimo de vivos que se aprovechan de esta situación para tener un beneficio propio. En ese sentido, a quienes aplican este tipo de práctica, los castigamos severamente".Sobre la reducción de salarios a los funcionarios, consideró que "tenemos que contribuir al máximo con nuestro esfuerzo y predicar con el ejemplo en la provincia, porque hay una situación económica fruto de la pandemia que se agrava en los hogares y genera incertidumbre por la caía del empleo en el sector privado; y por supuesto al sector público, que genera mucha angustia.. No podemos pedir al resto un esfuerzo si primero no lo hacemos nosotros".