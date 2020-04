Largas filas: "Los que puedan, eviten ir a sucursales", dijo titular del Anses

Paraná Cortaron la calle frente a un banco para garantizar el distanciamiento social

Video: Largas colas desde la madrugada esperando la apertura parcial de bancos

En medio de las situaciones de caos observadas frente a los bancos, el jefe de la ANSES, Alejandro Vanoli, lanzó hoy un dramático pedido para que, quienes puedan, "eviten" ir a los bancos y utilicen canales virtuales.El problema es que quienes fueron a cobrar son personas que, se supone, no están bancarizadas, es decir, carecen de tarjetas de débito, algo que el Gobierno, y Vanoli, tenían muy claro, según las declaraciones que hicieron los funcionarios antes de que estallara este desborde.Para Vanoli, las interminables filas que incluyeron dramáticas imágenes de abuelos que apenas se podían mover temblando de frío, mientras otros sufrían desmayos, responden a una "demanda reprimida" tras el cierre obligado de entidades financieras por el distanciamiento obligatorio a causa de la pandemia.Las sucursales bancarias reabrieron este viernes sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito".Desde la madrugada se dieron extensas filas frente a las entidades en todo el país, por lo que el Banco Central debió ordenar la apertura en los horarios habituales de las entidades durante el fin de semana.Quienes hacían largas colas en las sucursales dijeron temer no llegar a cobrar ante la gran cantidad de personas que necesitan percibir la ayuda."No quiero entrar en quién tiene la culpa. Es una situación compleja, en la que hay que elegir cuál es el menor de todos los males", sostuvo Vanoli, quien estaría siendo cuestionado por sectores del Gobierno.Además, evaluó que "no se verían largas colas si los jubilados pudieran entrar a los bancos", pero en las entidades sostienen que eso podría ser contraproducente, porque aumentaría el potencial de riesgo de contagios en ambientes cerrados."Es sólo para los trámites presenciales. Eviten ir al banco todos los que puedan usar canales electrónicos", pidió Vanoli en diálogo con el canal TN.A la hora de hacer algo de autocrítica, Vanoli concedió: "Por supuesto que se puede mejorar" la atención de las sucursales de las entidades financieras.En tanto, el gremio bancario advirtió que la semana próxima se repetirá la compleja situación, si no hay modificaciones en el calendario de cobros.