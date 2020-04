Bordet dispuso un aumento del 50% para beneficiarios de la Ley 4035

"Hemos decidido aumentar en un 50% el monto que percibe cada beneficiario de la Ley 4035 aumentarla porque son personas que están en un factor de riesgo y deben tener una cobertura mínima garantizada que les permita con dignidad hacer frente a esta situación", comunicó el gobernador Gustavo Bordet al brindar el informe de situación sobre el coronavirus en la provincia.En la oportunidad, anunció que "se garantizará que determinadas actividades que no producen riesgos, se puedan seguir llevando adelante, como la zafra de citrus que está comenzando en los departamentos de Concordia y Federación y que emplea a casi 20 mil personas; al igual que la industria maderera que es muy importante en cuanto a aserraderos"."La actividad fue ampliada en el decreto del presidente Alberto Fernández, lo cual permitió que firmas como Egger puedan retomar su actividad, realizar sus exportaciones a Estados Unidos y que emplean a 500 personas que veían en riesgo poder cobrar sus salarios", argumentó."La recaudación cayó de manera fenomenal, superó todas las previsiones que teníamos y tenemos graves dificultades para afrontar nuestros compromisos, pero priorizamos la salud, la atención social de la población y garantizar el empleo en Entre Ríos", sentenció el mandatario entrerriano al hacer referencia a la situación económica de la provincia."Trabajamos denodadamente en Salud para evitar el contagio y la propagación masiva del virus, y también para sostener actividad y garantizar que los sistemas de recaudación pública provincial y municipal no se caigan de manera que no podamos cumplir con las obligaciones mínimas", remarcó Bordet."Es una situación de emergencia y la afrontamos con el compromiso que requiere", aseguró, al agradecer "el cumplimiento mayoritario de las normas que impusieron el autoaislamiento obligatorio para controlar la pandemia".