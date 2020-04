Bomberos Voluntarios se sumarán a los controles de la cuarentena obligatoria

Sobre el paso fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos

Política Habilitarán ocho pasos fronterizos y podrán ingresar 500 personas por día

A los fines de garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, comunicó que "Bomberos Voluntarios de la provincia se sumarán a los controles policiales para impedir la circulación de quienes no están autorizados, y en los bancos donde los jubilados se acercarán a cobrar para que se guarden las distancias reglamentarias"."No podemos tener un policía por cada ciudadano", sentenció la ministra, al tiempo que bregó "por mayor conciencia porque el cuidado hace a nuestra salud y hace a conservar la vida"."Hay que procurar no agolparse, hacer la mayor cantidad de trámites a través de cajeros y pedirle a algún familiar si el adulto mayor no puede ir", encomendó.Consultada a Romero sobre las publicaciones en redes sociales de quienes instaban a romper la cuarentena obligatoria, ésta comentó que "la Policía denunció un caso como apología del delito al darle cuenta al Ministerio Público Fiscal"."Se invita al vecino a radicar la denuncia correspondiente al 101, 911 y la comisaría más cercana, además, de los medios que arbitran las redes sociales para la denuncia de publicaciones", recordó.Frente a los casos de estafas registradas a potenciales beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia , la ministra instó a "no brindar datos personales ni por redes sociales ni por teléfono"."Es un paso controlado con todos los controles sanitarios, e implica el compromiso de los ciudadanos que ingresan de inmediatamente de regresar a sus domicilios el cumplir con la cuarentena obligatorio", remarcó."No habrá un paso de gran cantidad de personas de forma simultánea, sino que todos los días habrá un plan de un número determinado de personas", prometió Romero.