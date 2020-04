Afirman que no habrá rebajas generalizadas en las cuotas de colegios privados

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, dialogó este miércoles vía videoconferencia con los representantes de las cámaras de los colegios privados.



Las reducciones en las cuotas se verían reflejadas en el servicio de comedor y el transporte escolar, que se encuentran discontinuados por la suspensión de las clases.



Según informaron en la cartera educativa, este jueves estarán definidas las recomendaciones oficiales para que las provincias puedan avanzar en soluciones con las organizaciones que nuclean a sus establecimientos privados. "Se van a cerrar las medidas concretas", dijeron a Infobae.



La sesión duró poco más de una hora. Trotta conversó con los titulares de las tres cámaras con alcance nacional: COORDIEP, CONSUDEC y CAIEP. También participaron representantes del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires.





El objetivo de la videoconferencia fue plantear alternativas de alivio para las familias en medio de la cuarentena obligatoria, con las clases presenciales suspendidas. Del lado de las cámaras, se planteó que el dictado de clases continúa a distancia, a través de plataformas digitales, y que sostener la liquidación de las cuotas es necesario para pagar los salarios al personal docente y no docente.



Al respecto, el ministro expresó: "En la reunión primó una mirada común y colectiva de solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación, entendiendo la difícil situación que atraviesan las economías familiares en momentos de aislamiento obligatorio. Pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente".



La posición del sector se mantuvo inflexible en cuanto a una rebaja porcentual de las cuotas, pero hubo aceptación en cuanto a descontar el servicio de comedor. "Las cuotas están girando y se está esperando la cobranza con la regularidad de siempre porque las clases en las escuelas continúan por medios digitales. La continuidad pedagógica se sostiene y, por lo tanto, no está prevista una modificación", le dijo ayer a Infobae Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, que representa colegios de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires e integra CAIEP.



El sector privado es muy diverso en Argentina. En algunas provincias del NEA y NOA, por caso, la matrícula apenas representa el 10% del total. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de los alumnos asiste a sus establecimientos. A eso se le suma la diferencia en cuanto al subsidio estatal: la mayoría de las escuelas privadas pagan al menos una parte de los salarios con los aportes del Estado. Otras, en cambio, solo se sostienen con las cuotas que pagan los padres.



