La municipalidad de Colón puso en marcha "una red comunitaria de ayuda"

Este miércoles el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, encabezó una reunión con referentes de las instituciones de la comunidad que han decidido participar activamente de la Red Comunitaria de Ayuda, en el marco del Plan Alimentario de Emergencia que coordina la Municipalidad de Colón.



Clubes, comunidades de fe, sindicatos, organizaciones civiles, estudiantes, comerciantes, scouts, colegios de profesionales, grupos de personas y el municipio, conforman esta "Red Comunitaria" para trabajar en conjunto y colaborar con aquellas personas que más necesitan.



Se definieron distintos canales de participación para que todos los vecinos de la comunidad puedan colaborar. La Red Comunitaria concentrará las donaciones en un punto de acopio respetando los protocolos sanitarios correspondientes.



Con los alimentos que sean donados, se harán módulos alimentarios de emergencia una vez a la semana. También serán aprovechados para preparar viandas de cena que se entregan de lunes a viernes en las sedes comunitarias, y para asistir a aquellas instituciones que hoy están prestando asistencia de manera autónoma. Esta ayuda se suma a los dispositivos que ya viene implementando el Municipio en comedores comunitarios, mediante viandas y módulos alimentarios por mes.



Sin salir de la casa, los interesados en participar pueden:



Llamar o enviar un mensaje de WhatsApp al 15 460175 y la donación será buscada en el domicilio.



Pueden comprarse alimentos en los puntos de ayuda. Se están colocando canastos en supermercados y almacenes para dejar la donación. Se sugiere no salir de la casa para esta acción sino participar al hacer las compras.



También puede hacerse un depósito de dinero en la cuenta de la Parroquia Santos Justo y Pastor CBU 0720434420000000081890 (CUIT 30-70709483-0) Banco Santander Río. Solo por canales electrónicos.



El Intendente de Colón, José Luis Walser, destacó al finalizar la reunión de trabajo la importancia de "tener la presencia de la mayoría de las instituciones representativas de la ciudad que nos están acompañando y muchas que se van sumando, es bueno que sintamos ese respaldo y poder tener la certeza de que en momentos como este surge la solidaridad y el trabajo de las instituciones".



Y dijo que ese acompañamiento "nos da el respaldo para seguir trabajando en lo que venimos haciendo, nos nutrimos de las experiencias de cada una de las instituciones".



El intendente colonense afirmó además: "Ese es el desafío que tenemos como ciudad en adelante, hoy nos ocupa esta situación que claramente es atípica, pero sin dudas es el primer paso de algo que nos hemos propuesto" señaló.



"Construir en comunidad con las instituciones el futuro de nuestra ciudad, a seguir trabajando, cuidándonos, vienen días duros, difíciles, pero tengamos la tranquilidad y la calma de que si cada uno cumple con lo que tiene que hacer vamos a tener mejores resultados y vamos a poder atravesar esta instancia lo más tranquilos posible" afirmó Walser. Compromiso El cura párroco Néstor Toler dijo por su parte: "Es una oportunidad histórica más allá de la realidad en la que todos estamos viviendo y nos sentimos muy provocados, creo que esto aquí de no quedarnos afuera y de ser protagonistas de una posibilidad que se nos presenta, sobre todo de trabajar juntos, que nadie tiene la verdad y la solución y las respuestas la vamos a ir encontrando entre todos" dijo el sacerdote.

"Nos enriqueció descubrirnos, como desde distintos lugares todos estamos muy comprometidos, lo necesitábamos y nos va a marcar el camino de cómo vamos a continuar como comunidad" remarcó Toler.



El secretario de Desarrollo Comunitario, Oscar López, manifestó respecto a la reunión de trabajo: "es realmente necesaria la participación de todas las instituciones, se nota un altísimo grado de compromiso, nos ayuda muchísimo a salir adelante, pero no ya como institución municipal sino como comunidad".



El funcionario también resaltó: "Nos refuerza ese sentido solidario que vienen a expresar, esas ganas de trabajar, esa participación activa que están poniendo en práctica viene bien".



"En esta instancia venimos a coordinar todos esos esfuerzos para que los resultados se optimicen" dijo López.



Del sector comercial Pablo Escher, presidente de CECOM Colón, también destacó la puesta en marcha de la red comunitaria de ayuda "donde comercios participan recibiendo donaciones, también la manera de las empresas que están en la cadena alimenticia, que puedan hacer un aporte para colaborar en los comedores y en los bolsones que son de emergencia, en eso estamos" sintetizó.

Sentirse seguros

El padre Rubén Dalzotto también participó del encuentro y destacó: "la reunión es muy efectiva porque nos da una seguridad moral a toda la comunidad de Colón, en cuanto a la unidad y la comunión".



"Estamos todos en este servicio tan importante en este tiempo difícil que vive la humanidad y por supuesto le toca al país" expresó el sacerdote.

"Vemos la disponibilidad de las instituciones, personas adultas y jóvenes de unirnos en este servicio"

Y dijo para finalizar: "Quiero dar a la comunidad este testimonio, que se sientan seguros en cuanto al trabajo mancomunado de toda la comunidad".



Diego Saffer de Bomberos Voluntarios por su parte comentó: "estamos en la parte de logística encargados de recolectar los comestibles, y a la noche distribuir las viandas a la gente que no puede llegar a los comedores".



"En conjunto se puede hacer mucho más, cuando hay unión es mucho más fácil para todas las instituciones".



Rubén Desimone también de Bomberos opinó: "siempre estamos a disposición de la comunidad como siempre bomberos está acostumbrado aportando un granito de arena".



"Ya hemos pasado lamentablemente varias inundaciones que han demandado que bomberos se tenga que poner a trabajar arduamente con ayuda de la gente" señaló.



Nicolás Muguerli, presidente de las promociones estudiantiles de Colón PECU señaló: "Hicimos una campaña por las redes sociales entre los chicos con el lema #QuedateEnCasa ahora se nos dio esta posibilidad traíamos esta propuesta de colaborar con este mensaje de la red" dijo el joven estudiante."También queríamos hacer un aporte en cuanto a productos alimenticios" subrayó.



Luis Benítez en tanto, de Scouts Colón indicó: "es nuestro pequeño granito de arena a algo que por ahí podemos hacer, y siempre estamos poniendo siempre listos".



"Queremos que parte de la sociedad, de las instituciones tengan su parte aquí en Club Sauce" dijo el referente de Scouts.



Mónica Velzi, en representación del gremio docente AGMER, valoró la convocatoria a todos los sectores de la sociedad para conformar dicha red y resaltó la red conformada: "entre todos trabajar para canalizar la demanda de la población, lo vemos en las escuelas donde están trabajando arduamente las cocineras y directivos atendiendo los comedores, y en los comedores barriales también se observa".



"Vamos a poner todo de nuestra parte para trabajar en red, también en el tema de salud, se charló la situación que estamos transitando y como vamos a trabajar en conjunto para afrontar esta pandemia", destacó Velzi.



Ya están participando: Bomberos Voluntarios, Parroquia Santos Justo y Pastor, Parroquia del Carmen, Centro Vida Plena, Centro de Comercio, Colegio de Arquitectos, Colegio de Martilleros, AHGA Colón (Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines), Rotary Club, Grupo Scout, Club Sauce, Club Campito, Club Ñapinda, Club Defensores, Club La Armonía, Club La Unión, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM), AGMER, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTGHRA), Sindicato Empleados de Comercio, PECU.