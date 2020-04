Buscan declarar de interés público todos los recursos sanitarios

Al exponer de manera virtual ante los integrantes de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, el funcionario nacional justificó la iniciativa al señalar que debe haber "un tratamiento igualitario para todos los argentinos".



A su vez, explicó que le preocupan "no sólo los insumos sino el conocimiento", y en ese sentido indicó que "cotidianamente" se está realizando "un intercambio de opiniones" y "una discusión sobre casuística" con autoridades sanitarias de toda la Argentina.



El intercambio con los legisladores se desarrolló a través de videoconferencia, en el marco de una reunión que coordinó el presidente de la comisión, el diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin, luego de que fuera el turno del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.



González García afirmó también que la ventaja que ha tenido Argentina en términos de contención del coronavirus es que la enfermedad "llegó después que en otros países" que se vieron seriamente afectados.



"Llegó más tarde, pero no mucho más tarde. Eso nos permitió aprender de las cosas que no habían hecho bien otros países", destacó.



"Hoy tenemos muchos reactivos y vamos a seguir teniendo porque el último pedido es de medio millón de reactivos", resaltó, y también precisó que el país tiene capacidad suficiente con 8500 camas con respiradores, aunque el objetivo es ampliar con cerca de 2500 adicionales.



"Decidimos que se prohíba la exportación (de respiradores) porque tenían algunos pedidos de otros países y que toda la producción la comprara la Nación y la distribuyan las provincias, para que el acceso a los respiradores no fuera para el que llegara primero o para el que tuviera más plata para comprarlos", aseveró.



En ese sentido, precisó que "hoy se fabrican 120 respiradores por semana, y en mayo se van a producir 200", lo que da "una capacidad de abastecimiento propia y soberana de respiradores".



Por último, indicó que "es inexorable que haya transmisión comunitaria. Esto va a pasar. Lo que tenemos que hacer es que se regule para que no pase de golpe, que no afecte a los más vulnerables y que lo podamos manejar". El ministro explicó que lo que hay que hacer es "enlentecer" y agregó que se terminará con esa circulación cuando una gran proporción de la gente "se haya contagiado" y desarrollado "inmunidad". "Entonces empieza a circular menos el virus y después deja de circular", indicó.



La actividad comenzó a las 16 con la exposición de Arroyo, quien destacó que "el primer objetivo" de la cartera que conduce en el actual contexto de crisis económica por la pandemia de coronavirus es "sostener el ingreso de las familias" que se encuadran dentro del universo del 40% de informalidad laboral.



El ministro enumeró las políticas de refuerzo económico para los sectores más vulnerables, como los jubilados de la mínima, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, de planes sociales y del Ingreso Familiar de Emergencia.



Precisó que una segunda pata de la política de su Ministerio son las políticas de refuerzo alimentario a comedores y merenderos escolares y comunitarios, con un aumento de fondos y del universo de beneficiarios, de 8 millones antes de la pandemia a 11 millones de personas en la actualidad.



El tercer objetivo es lograr que en los barrios más vulnerables, donde la gente vive en condiciones de hacinamiento, haya "el menor movimiento posible" en el marco del aislamiento social obligatorio.



"Hay que destacar el trabajo inmenso que está realizando el Gobierno nacional para atender la emergencia y la disposición de los ministros para informarnos sobre la situación", afirmó Yedlin.



En ese sentido, el diputado del Frente de Todos sostuvo que "nuestra responsabilidad es seguir trabajando para aportar soluciones desde el parlamento y por eso la comisión continúa sus reuniones a distancia por medio de la tecnología".



Se trata del segundo plenario que se realiza de manera virtual, luego de que, el lunes último, los diputados que integran la comisión de Educación de la cámara baja mantuvieron una videoconferencia con el ministro de Educación, Nicolás Trotta.