La prohibición de despidos "es una medida totalmente acertada"

Economía Alberto Fernández prohibió los despidos y suspensiones durante 60 días

"Creo que es una medida totalmente acertada", afirmó Ruberto en referencia al decreto emitido esta madrugada por el presidente Alberto Fernández, que prohíbe por 60 días los despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor.Señaló además que este decreto "se complementa con la política de esta gestión" y en ese sentido recordó que actualmente "está en vigencia la doble indemnización dictada por el Gobierno nacional ni bien asumió".Luego advirtió: "De todos modos tenemos que prepararnos porque, según especialistas de países más avanzados, esto hará retroceder al mundo unos 15 años, económicamente hablando. Nosotros estamos en la cola de los países desarrollados, es decir que también vamos a retroceder".Ruberto diferenció entre "las grandes cadenas y los pequeños comercios que no pueden abrir sus puertas porque comprar un vaquero, una camisa, un calzoncillo, no es primera necesidad".Estos últimos "no puede pagar los sueldos y sólo se pueden financiar con una tasa bancaria del 24%", señaló y consideró que faltan medidas para sostener este tipo de empresas. "El Gobierno provincial adhiere a las medidas económicas que dicta el Gobierno nacional, pero me parece que tendrían que ser más efectivos con el tema de subvencionar más intereses de los posibles préstamos. Porque si bien el 24% es una tasa negativa en un ambiente de inflación como el que tenemos, si el comerciante no pudo abrir su negocio durante 15 días y no lo podrá hacer por 15 días más, no va a poder pagar ni el capital ni el interés", subrayó.Alertó luego que "de prolongarse la cuarentena" la situación "será complicada y difícil tanto para los trabajadores como para los pequeños empresarios que tienen uno o dos empleados, que es el 80% del comercio".Finalmente, en diálogo con APF apuntó que "creo que es momento de que los economistas se pongan a pensar cómo se dinamiza un poquito más y se apoya al trabajador. El decreto (que prohíbe despidos) está muy bien, pero también está el pequeño empresario que no tiene espalda para pagar los sueldos".