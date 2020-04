Francolini denunció amenazas hacia su familia y la del paciente con Covid 19

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, emitió un mensaje en el que hizo referencia al "caso positivo de coronavirus COVID-19" confirmado en esa ciudad. Refirió que "se trata de un paciente joven que permanece internado en el Hospital Masvernat" y apuntó que "su padre, que fue la única persona que estuvo en contacto con él en los últimos días, está cumpliendo con la cuarentena con vigilancia sanitaria".También remarcó que "este paciente ingresó a la ciudad proveniente de Ezeiza, luego de arribar al país desde uno de los países en zona de riesgo" y que fue "su familia la que nos avisó cuando estaban en viaje a Concordia", por lo que "tomamos todos los recaudos correspondientes. Se lo esperó en el ingreso a nuestra ciudad, se le realizaron los controles correspondientes y al momento de llegar a Concordia no presentaba síntomas".Interrogado sobre por qué se dejó entrar al paciente a dicha ciudad, el intendente explicó que se trataba de "una persona de Concordia" y fundamentalmente porque "nosotros no vamos a abandonar a nadie que esté en una situación de estas".Pero también trajo a colación que "el Decreto de Nación dice que todas las personas que ingresan al país deben cumplir la cuarentena en el domicilio real", por lo que cada persona del interior debe viajar a su lugar de residencia y "este es un caso de esos".Posteriormente, señaló que "es importante ser prudentes, ser responsables y no darle lugar al odio, a la violencia, a los escraches o condenar socialmente al que se contagie".Admitió que "ya tenemos un caso y seguramente podamos tener otros", por lo que "tenemos que cuidarnos entre todos. Tenemos que cuidarnos para no enfermarnos y al que se enferma tenemos que ayudarlo y asistirlo para que se recupere".También afirmó que "no queremos perder a un solo concordiense en manos del coronavirus", pero que tampoco "podemos iniciar una caza de brujas ni salir a perseguir a nadie, mucho menos en una condición de enfermedad". Fue allí donde aseguró que "no podemos dejar que el miedo nos paralice, ni que el odio nos domine".También se ocupó de señalar que "en estos días las redes sociales están mostrando lo peor de alguna gente y nos duele mucho que esto sea así". Denunció que "hay amenazas a la familia del paciente", pero también "me amenazaron a mí, a la gente que está trabajando en la calle y a mi familia".Tratando de reforzar sus dichos, el intendente recordó que su familia "vive en esta ciudad. Yo vivo acá. ¿Alguien puede pensar realmente que vamos a descuidar el cuidado de la ciudad?", advirtiendo que "el día de mañana nosotros mismos podemos perder a un ser querido si la pandemia avanza?", preguntó.Igualmente rescató que "Concordia es mucho más que lo que reflejan algunos comentarios en las redes sociales. Sé que somos y que valemos mucho más que eso".