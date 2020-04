El gobierno oficializó la prórroga del aislamiento sin cambios en restricciones

El gobierno nacional oficializó la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, anticipado el fin de semana por el presidente Alberto Fernández, mediante un decreto en el que se ratifican las restricciones anteriores y se establece en particular que los empleados públicos trabajen por sistema remoto.



La cuarentena se extenderá hasta el 12 de abril próximo, día en que culmina la Semana Santa, ocasión en la que se resolverán los pasos posteriores.



En el Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva el número 325, se mantienen en vigor las prestaciones consideradas "esenciales" para el funcionamiento de la sociedad en materia alimentaria y de seguridad, salud y transporte.



La medida, firmada por Fernández y el gabinete de ministros, establece, en síntesis, la prórroga del decreto inicial sobre la cuarentena, emitido el pasado 20 de marzo con el número 297/20.



La única modificación en la parte resolutiva está referida a los "trabajadoras y trabajadores que no se encuentran alcanzadas por ninguna de las excepciones previstas y deban cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional".



Esos empleados, dice la norma, "cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente".



Fernández argumentó que "la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia".



Destacó además que ante la falta aún de "un tratamiento antiviral efectivo" y de "vacunas que prevengan el virus", las medidas de "aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario" del coronavirus (Covid-19).



También sostuvo que "si bien se han observado buenos resultados en la disminución en la circulación de personas" reflejada en el uso del transporte público de pasajeros (subtes trenes y colectivos), los datos "resultan aun insuficientes para evaluar sus efectos porque todavía no ha transcurrido, al menos, un período de incubación del virus de 14 días".



"Según la experiencia de los países con mejores resultados, es esperable un incremento en el número de casos hasta tres semanas después de iniciada la cuarentena estricta", escribió el Presidente.



Y advirtió que de no tomar "las medidas necesarias" para mitigar la situación la pandemia podría provocar "una crisis sanitaria y social sin precedentes".



También resaltó el DNU que "la restricción a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del orden publico, en cuanto el bien jurídico tutelado es el derecho colectivo a la salud pública".



"No se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir la medida de aislamiento dispuesta, sino de todas y todos los habitantes en su conjunto", advirtió. (Télam)