Ginés González García: "Es necesaria una salida gradual de la cuarentena"

El ministro de Salud, Ginés González García, remarcó este martes, que "es necesaria una salida gradual" de la cuarentena general y señaló que ya se está trabajando en ver "qué actividades productivas podrían empezar" a retomar el ritmo de trabajo debido a que los empleados de esos sectores son "menos vulnerables" ante el coronavirus.



"Es necesario una salida gradual. Uno no puede salir de un día para el otro de una cosa de este tipo como si nada hubiese pasado y todos volvemos a hacer las actividades de antes, pero tampoco se puede tener paralizada permanentemente una sociedad.



El período de aislamiento social, preventivo y obligatorio fue extendido por el presidente Alberto Fernández hasta el domingo 12 de abril, luego de recibir esa recomendación por parte de expertos y de acordar la medida con los gobernadores.



En diálogo con Radio La Red, el titular de la cartera sanitaria explicó que una forma de hacer esa "salida gradual" sería que "algunos grupos menos vulnerables tengan más permisividad" para salir y regresar a sus puestos de trabajo.



"Ya hay un grupo trabajando en esto, ver en qué actividades productivas hay más gente joven o con menos riesgo y podrían empezar", añadió González García.



En ese sentido, el integrante del Gabinete señaló que la reactivación económica tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio "es preocupación permanente del Gabinete".



Asimismo, el ministro de Salud reconoció que se evalúa avanzar con los aislamientos geográficos, para que la gente de determinadas zonas pueda transitar, pero sin salir del barrio: "Me preocupa la vulnerabilidad de personas que viven en hogares en los que no se puede cumplir el aislamiento".



Por otra parte, se quejó de las críticas que recibió el Gobierno en las últimas semanas por el manejo de la pandemia de coronavirus, que en la Argentina ya tiene 966 casos y 26 muertes. "Algunos quieren volver a la grieta política porque les molesta de una manera terrible que no siga la grieta", expresó el funcionario nacional.



Concluyó, que "hay gente que en vez de pensar en salir todos juntos están pensando en a quién le echamos la culpa. Así no se juega en una sociedad que está con un riesgo colectivo".