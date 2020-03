El Concejo Deliberante continuará con el trabajo legislativo de manera virtual

La medida fue acordada por la presidencia y los bloques políticos del órgano deliberativo Creer Entre Ríos, UCR y Pro. Se conformará una mesa de trabajo en donde se analizarán y debatirán los proyectos que debían ser tratados en la primera sesión ordinaria del periodo legislativo, el cual no se llevó a cabo a raíz del cese de actividades producto de las medidas por el coronavirus dispuestas por el Gobierno Nacional, con adhesión provincial y municipal.



Este lunes se anunció la modalidad con que el Honorable Concejo Deliberante continuará trabajando durante la emergencia sanitaria.



La presidenta del cuerpo, Andrea Zoff, valoró el acuerdo alcanzado con mencionados espacios políticos que permitió "encontrar la mejor manera de avanzar en el debate de los proyectos ingresados para que, cumpliendo con las medidas dispuestas por la emergencia, podamos sentar un piso de acuerdos sobre las iniciativas a tratar cuando se retome la actividad habitual".



En ese sentido, la viceintendenta de Paraná señaló que "el objetivo es que podamos seguir trabajando en la elaboración de normas que contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad y a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos".



Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Sergio Elizar, valoró "la propuesta de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante y la voluntad de los bloques de la oposición para continuar con la actividad en un momento de gran complejidad"; y agregó que "son tiempos de buscar consensos y de unificar esfuerzos para contribuir a la protección y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas más allá de cualquier diferencia política".



La presidenta del bloque de la UCR, Claudia Acevedo, sostuvo que "nos hemos puesto de acuerdo entre todos los bloques para llevar adelante una propuesta de trabajo en función de enriquecer todos aquellos proyectos que hemos presentado, lograr un consenso para cada uno y adelantar trabajo pendiente, ya que en este momento nos vemos imposibilitados de llevar adelante las reuniones habituales a las que estábamos acostumbrados". Y aseguró ser "responsables en cuanto a la situación que estamos atravesando y por eso hemos buscado una alternativa para continuar nuestra labor diaria".



Mientras que por el lado del Pro, Maximiliano Rodriguez Paulin, opinó que la responsabilidad del cuerpo de concejales para con los vecinos "no debe cesar, por el contrario, nos tiene que encontrar trabajando juntos para alcanzar soluciones que posibiliten que los servicios esenciales no se detengan, y para que podamos recuperarnos lo antes posible, apenas el Presidente junto a los expertos establezcan que es seguro volver a nuestra vida normal. Mientras esto ocurra, la tecnología nos permite adaptar nuestro trabajo a situaciones excepcionales como la que estamos atravesando, para que podamos cumplir con nuestra tarea". Metodología Desde el Honorable Concejo Deliberante informaron que se acordó conformar una mesa virtual integrada por los presidentes de bloques. La misma que se conectará semanalmente mediante diversas plataformas digitales para discutir los proyectos que se debían tratar en la sesión del 19 de marzo y que debió ser pospuesta indefinidamente por la emergencia sanitaria. El objetivo es alcanzar acuerdos y avanzar en la discusión legislativa de manera que al retomar la actividad habitual, las iniciativas puedan tratarse y votarse con celeridad.