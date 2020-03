Ingreso Familiar de Emergencia: Los requisitos patrimoniales para cobrar $10.000

A través de la Resolución 8/2020 de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial, quedaron aprobadas las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación del Ingreso Familiar de Emergencia.Entre ellas, se destacan las condiciones de evaluación socioeconómica y patrimonial, requisitos que hasta este momento no se conocían de manera precisa.Así,En este documento, también se repiten las condiciones ya conocidas que debían cumplir los solicitantes del bono de $ 10.000.En todos los casos son argentinos y residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y que tengan entre 18 y 65 años de edad.El solicitante o su grupo familiar no deben percibir ingresos de un trabajo en relación de dependencia, público o privado; tampoco pueden ser autónomo ni de la categoría del Monotributo superior a la C. También quedan excluidos quienes reciban prestación de desempleo y jubilaciones, pensiones o retiros, o quienes cobren planes sociales nacionales, provinciales o municipales.Si bien no estaban contemplados, puede solicitarlo el personal doméstico, trabajadores/as de casas particulares, tanto registrado como no registrado.El bono se pagará por transferencia bancaria en la cuenta bancaria del solicitante. En caso de que no sea posible hacerlo por esa vía, la ANSeS dispondrá una modalidad alternativa.Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación para Embarazadas cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia entre el viernes 3 y el lunes 6 de abril.El resto de los solicitantes deberán esperar que la ANSeS cruce datos con la AFIP, el sistema bancario, el Registro de la Propiedad y el Registro Automotor.