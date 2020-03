Trotta: "No está todavía la certeza de la modificación del calendario escolar"

El Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta mantuvo esta tarde la primera videoconferencia con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Sergio Massa, para debatir sobre la dinámica de las y los estudiantes en el marco de la suspensión de las clases presenciales y la continuidad del ciclo lectivo.Trotta, sostuvo que "no está todavía la certeza de la modificación del calendario escolar", ya que eso dependerá del momento en que se resuelva la fecha de "vuelta física a la escuela", una vez que ceda la pandemia por coronavirusSergio Massa agradeció "a cada una de las fuerzas políticas por la responsabilidad, seriedad y buena fe con la que vienen trabajando junto con el Gobierno. Uno de los desafíos que tenemos como Parlamento es que la tecnología ingrese definitivamente a nuestra vida".Por su parte, el titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta, manifestó: "Nuestra responsabilidad es que el Estado acompañe a toda la ciudadanía en esta situación particular y dar la mayor cantidad de herramientas para fortalecer el vínculo entre las maestras, maestros, profesores y sus estudiantes".Asimismo, Trotta destacó: "Es importante la continuidad pedagógica pero más aún lo es poder acompañar en este momento de profunda incertidumbre poniendo en funcionamiento los contenidos en la programación de televisión y radio yben nuestro portal www.seguimoseducando.gob.ar ".Trotta enfatizó que gracias al trabajo que "se está articulando con el ENACOM, toda la comunidad educativa puede acceder al portal digital de manera gratuita, sin consumir datos".Por su parte, la diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta, quien participó en la reunión de la comisión de Educación -de la que es vicepresidenta-, destacó que "el rol del docente y de la escuela es irremplazable, estamos viviendo una situación extrema donde los padres y las madres no podemos suplir ese rol, pero las medidas adoptadas por el gobierno nacional son acertadas y así lo demuestran las estadísticas de contagio".