Bahl recorrió accesos donde se realizan acciones de prevención y concientización

Personal de la Municipalidad de Paraná realiza tareas de prevención y concientización en los accesos a la ciudad donde se encuentran dispuestos los controles que realiza la Policía de Entre Ríos.Estos operativos están apostados en avenida Almafuerte, Autovía Sur, Zanni y El Triangular, avenida Uranga (frente a la Escuela de Policía) y en Ruta 12 y Newbery. El intendente Adán Bahl recorrió los accesos y destacó la tarea de los trabajadores municipales.El intendente Bahl se refirió a estas acciones e indicó: "Esta es una acción más de las que venimos llevando a diario para cuidar a nuestros vecinos. Estamos concientizando respecto de las medidas de prevención esenciales a fin de demorar la propagación del virus"."Es fundamental que nos quedemos en nuestras casas, porque de esa manera evitamos que el virus circule y se expanda. El distanciamiento social es el único modo de frenar esta pandemia. Por eso le pedimos a los vecinos que eviten salir de sus domicilios y sólo lo hagan en caso de extrema necesidad", expresó el Intendente.En este sentido, Bahl dijo que "los entrerrianos y los paranaenses hemos comprendido rápidamente la importancia de quedarnos en casa. Hacerlo, es la única manera de evitar que el ritmo de contagio del virus se acelere a un punto tal que el sistema sanitario no pueda contenerlo" y agregó: "Esta batalla contra el ejército invisible del coronavirus requiere de todos. Si bien existen algunos casos aislados, los paranaenses han respondido bien. Tenemos pocas denuncias y alertados por incumplimientos respecto de otras ciudades".Las acciones apuntan a concientizar a la ciudadanía respecto de las medidas de prevención esenciales a fin de demorar la propagación del virus.En este sentido, la subsecretaria de Salud, Micaela Rey, explicó: "Se trabaja de manera conjunta con la Policía y Gendarmería que realizan en control vehicular y desde el municipio acompañamos con mensajes de prevención de cómo evitar que se circule de una manera no cuidada, poniendo en riesgo a todos aquellos que están en sus casas. Hacemos hincapié en el autocuidado y el cuidado social, ya que es la única herramienta que tenemos para frenar el virus. Es una herramienta solidaria y depende de todos nosotros llevarla a la práctica para que sigamos siendo fase de contención viral y no tengamos que tomar otras medidas diferentes más adelante".El municipio informó que continúan activos los protocolos y bloqueos sanitarios en la Terminal de Ómnibus. Este domingo, por solicitud del Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Paraná activó el bloqueo sanitario en la terminal para recibir a 14 pasajeros cordobeses, que descendieron de un colectivo que los había recogido en Ezeiza con destino final a Posadas, Misiones. Ante esta situación, se recibió a los pasajeros, se les tomó la fiebre y se les proporcionó barbijos nuevos. Horas más tarde fueron trasladados a la ciudad de Córdoba.