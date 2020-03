Patricia Bullrich expresó el apoyo del PRO a la extensión de la cuarentena

La ex ministra de Seguridad de la gestión de Cambiemos y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, expresó el apoyo de ese espacio político a la decisión del Gobierno de extender la cuarentena por el coronavirus y aseguró que trabajará "para lograr el mejor resultado como país".



"Presidente, apoyaremos la cuarentena y trabajaremos, como oposición responsable, junto al Gobierno y a todos los argentinos para lograr el mejor resultado como país", aseveró Bullrich en una serie de tuits emitidos anoche, tras el anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos.



En este sentido, y en nombre de su partido, Patricia Bullrich dijo que estarán "trabajando fuerte para tender la mano a todos los sectores que sufren este parate del país".



Además, destacó la necesidad de "ayudar a los más necesitados, los trabajadores, los comercios, las empresas, los monotributistas y las familias".



En una entrevista con radio Mitre, la ex funcionaria había dicho que su partido defiende "el trabajo en equipo", y que ejerce una "oposición constructiva" y "leal" que busca ayudar al Gobierno.



Por ese motivo, envió "a la población un mensaje de acompañamiento a las medidas".



"Somos defensores del trabajo en equipo, de trabajar institucionalmente, siempre lo hemos sido", sostuvo Bullrich sobre el apoyo que el PRO y Juntos por el Cambio (JxC) expresaron a las medidas del Gobierno contra el coronavirus.



"Cuando fuimos Gobierno tuvimos menos posibilidades" de diálogo con la oposición", pero es bueno tener una oposición como la nuestra, que es una oposición constructiva, que busca el diálogo", afirmó Bullrich a radio Mitre.



"Somos buenos opositores, leales en el sentido de que no impedimos el trabajo común", prosiguió, y aseveró que "hemos mandado a la población un mensaje de acompañamiento a las medidas, y esta necesidad de poder salir rápido" del aislamiento.



Se refirió así a la reunión que mantuvo con el ex presidente Mauricio Macri y los principales dirigentes del PRO (mediante videoconferencia) donde pidieron "seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar" la propagación del coronavirus en el país.



En el encuentro estuvieron la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y los senadores nacionales Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich.



La ex ministra macrista dijo que su postura y la de sus pares es que "cuanto más cumplamos ahora" la cuarentena "menos la vamos a tener que alargar, lo cual es importante para poner volver a poner el país en marcha".



"Ya que estamos yendo a un recurso tan fuerte como la paralización total del país, es importante el cumplimiento a rajatabla de esta etapa para poder acortarla y no seguirla eternamente", sostuvo.



Sobre los presos que temen el contagio, opinó que hay que evitar "largar a la calle a gente que va a generar desastres". Añadió que las autoridades judiciales y carcelarias deberán ver cada caso para no liberar "gente que puede salir a asesinar", y debe haber "un análisis muy finito" de los pro y los contra.