Fernández tildó de "miserables" a empresarios que despiden durante la pandemia

Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan. pic.twitter.com/IfjTB45t6I — Alberto Fernández (@alferdez) March 29, 2020

El presidente Alberto Fernández advirtió este domingo que no dejará que se despidan empleados durante la crisis económica desatada por el coronavirus y llamó "miserables" a quienes toman esa decisión."Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es . Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter, acompañando sus palabras con un video en el que el papa Francisco advierte en una entrevista que "el sálvese quien pueda no es la solución".En el video que subió el Presidente, el papa Francisco dice respecto a las empresas que "despedir para salvarse no es la solución" y que, "en este momento, más que despedir hay que acoger" y "sentir que hay una sociedad solidaria"."Son los grandes gestos que hacen falta hoy", afirma el pontífice y agrega que que lo que le preocupa son "las penurias que van a pasar los operarios, el empleado, la operaria, la empleada que vos vas a despedir", en un mensaje a los empresarios.En su mensaje ante el G20, el presidente Alberto Fernández ya le había advertido a los jefes de Estado que integran ese grupo que "nadie se salva solo", en sintonía con la posición del Papa.