Cuarentena: Prevén un aislamiento parcial y segmentado para grupos de riesgo

Política Se definirá este domingo una eventual prórroga de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández encabezará este domingo una reunión con el comité de expertos para terminar de definir la extensión de la cuarentena obligatoria ante el avance del coronavirus.La reunión se llevará a cabo en la quinta de Olivos, desde las 10, adonde concurrirán los especialistas que integran el comité de crisis, además del ministro de Salud Ginés González García.Según publicó: ese es el consenso entre los especialistas respecto de la cuarentena. Si bien todos dan por sentado que se extenderá más allá del plazo del martes próximo -el lunes 13 de abril es la fecha más segura- se busca la manera de que se afine el ojo y deje de ser indiscriminada en todo el país.. Desde luego,Antes de la comunicación oficial de la decisión se prevé que Fernández mantenga una comunicación también con gobernadores y representantes de los sectores productivos.Hasta ayer, cinco provincias no tenían ningún caso de coronavirus: Catamarca, La Rioja, San Juan, Formosa y Chubut. Si se tomaran las medidas adecuadas, podrían volver a tener cierta actividad económica en un contexto de recesión agudizada, pero de ningún modo antes del 13 de abril. Por el contrario, los lugares donde la cantidad de casos de transmisión comunitaria sea más alta todavía no podrían siquiera pensar en retomar (algunos aspectos de) la antigua normalidad. La ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana y el Chaco (donde se registran cuatro fallecidos) son los distritos donde la circulación del virus retrasaría el inicio de la poscuarentena, incluso hasta fines de abril; siempre con la oportunidad cierta de que la misma dinámica de la epidemia cambie incluso estas previsiones."Mi parecer es que sí viene sucediendo bastante bien, porque la curva está un poco por debajo de lo pensado, no hay ninguna razón para suspenderla, porque las razones siempre son económicas, del funcionamiento de la economía", añadió. Y subrayó: "Después tenemos que luchar por recuperar a la Argentina en términos económicos".González García analizó la situación actual y la previsión de la situación de la Argentina ante la pandemia de coronavirus y señaló que "el pico se está corriendo hacia mayo", al tiempo que remarcó: "Esperemos que sea bien plano, no muy brusco. Pero esto es un día a día".En ese marco, se elaboran escenarios entre lo peor y lo mejor para que el sistema de salud soporte una avalancha de contagiados, y se evalúa día a día la evolución de la curva de casos. Uno de los problemas con una infección que toma entre 8 y 14 días para generar síntomas (más uno o dos días de análisis) es que la foto que muestran los funcionarios del Ministerio de Salud tiene unas dos semanas de atraso. Por eso, los primeros efectos del aislamiento obligatorio se empezarán a ver los primeros días de abril.