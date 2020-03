Prometen hospedaje y asistencia sanitaria a argentinos varados en el exterior

La Cancillería anunció la creación de unen el marco de la pandemia del coronavirus que "tiene como objetivo prestar asistencia a los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional".A través de la resolución 2020-62 publicada este sábado en el Boletín Oficial, se establece que el funcionario que "esté a cargo de cada representación argentina en el exterior podrá adoptar las medidas que resulten pertinentesY remarcó que el Programa debe estar orientado a satisfacer las necesidades de "quienes se encuentren incursos en una situación de vulnerabilidad que no les permita resolver la cuestión por sus propios medios".También instruye a los funcionarios de Cancillería "a realizar un estricto seguimiento de las rendiciones de cuentas que efectúen las representaciones argentinas en el exterior respecto a los gastos realizados".En ese sentido, les pidió, subrayó la resolución.Por su parte, el canciller Felipe Solá, aseguró este sábado que el Ministerio de Relaciones Exteriores "está desplegando el mayor plan de asistencia consultar de su historia" ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus."Coordinamos el regreso de decenas de miles de argentinos en circunstancias excepcionales y creamos un programa para compatriotas en situación de vulnerabilidad que aún siguen en el exterior", señaló el jefe de la diplomacia argentina a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.En ese sentido, el titular de Cancillería aseguró que "los consulados y embajadas tienen la instrucción de garantizar hospedaje, alimentación, asistencia sanitaria y toda otra necesidad básica a aquellas personas que no tengan otra alternativa".Seguiremos caso por caso hasta que puedan regresar", puntualizó el funcionario en relación a los argentinos que se encuentran en el exterior en medio de la pandemia.