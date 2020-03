Se mantiene en 10 la cantidad de infectados por coronavirus en Entre Ríos

el Dr. Carlos Berbara, director general de Salud Mental

Se brindó este sábado pasado al mediodía, el informe diario sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus. Estuvieron presentes el Dr. Carlos Berbara, director general de Salud Mental; Gonzalo Penco, director de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia del Copnaf; Claudia Azcarate, directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo; y Karina Reh, secretaria de Salud de la provincia., tal como se informó ayer. La funcionaria aprovechó para reiterar la necesidad de "cumplir con las pautas de la provincia en cuanto a la cuarentena preventiva. Creemos eso que nos va a permitir desde los equipos de salud enfrentar esta situación".Por su parte,mencionó que "la dirección de Salud Mental es entendida como un componente fundamental dentro del Ministerio de salud y del Coes por orden de la ministra de Salud.En los hospitales "se han entregado los kits de protección para los trabajadores y se los ha capacitado para la toma de muestras en el caso de sospecha de algún usuario factible de estar afectado por coronavirus"."El Colegio de Psicólogos ha ofrecido el acompañamiento de más de 150 voluntarios para reforzar nuestro sistema asistencial de salud mental en la provincia", destacó Berbara.A su vez, el profesional brindó recomendaciones en esta circunstancias, "ante la incertidumbre, donde uno no está bien preparado psíquicamente; no estamos del todo conformados como para sobrellevar este tipo de situaciones, por lo tanto, en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, vamos a ser invadidos por sensaciones de ansiedad, angustia, preocupación, temor miedo por la salud propia y de nuestros allegados. Esto conlleva una serie de desajustes en nuestro día a día, en nuestros sentimientos y en el modo en el cual experimentamos nuestra vida. Esto es absolutamente normal, es importante que entendamos que ante estas circunstancias nuestros patrones de afrontamiento van a encontrar algunas dificultades que nos van a generar estos desajustes".Debemos buscar que esta instancia de cuarentena sea proactiva para cada una de las personas", resaltó además el director general de Salud Mental.De la misma manera, aseguró: "La organización que ofrezcamos puertas adentro de nuestras casas, en nuestros vínculos o en soledad, tiene mucho que ver con una definición de nuestras actividades cotidianas, en el respeto por los horarios, que procuren nuestro bienestar, nuestra salud. La salud comunitaria no se suspende en un estado de cuarentena, debemos estar atentos a lo que necesita, a lo que le sucede a nuestro vecino. Nos hace sentir bien y contenidos, a nuestro vecino y a nosotros, porque somos una herramienta resolutiva para nuestro prójimo".