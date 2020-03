El pico del coronavirus se está ralentizando", dijo Ginés González García

González García aseguró: "En el mundo están hablando del modelo argentino. Nosotros estamos mirando todo el mundo para ver qué está pasando y tomar la última información. Argentina empezó a tomar medidas antes que otros países, antes siquiera del primer caso acá. Incluso, ya aconsejábamos no viajar a las zonas de riesgo. Esto no significa que lo tengamos controlado, pero tenemos un número de casos bajo, que crece de a poco".



Consultado sobre cuándo será el pico de casos en el país, el Ministro respondió: "El pico nosotros en las hipótesis lo teníamos en la segunda quincena de abril. Pero como lo estamos ralentizando, quizás sea un poco más adelante. Eso tiene que ver con cómo se va propagando el virus".



Por otro lado, el funcionario remarcó en Telefé: "No queremos el pico, y vamos a hacer todo lo posible para que no haya porque, si se da, no hay sistema de salud, por muy bueno que sea, que pueda gestionar la demanda".



Sobre la compra de respiradores, explicó: "Es un tema clave. Argentina tenía una capacidad limitada de producción. Yo me contacté con esta gente... hay tres fábricas de respiradores en el país, pero una es la dominante, produce el 85%. Cuando los llamé me dijeron que tenían 3700 pedidos. Producían 80 respiradores por semana y ahora llevaron la producción a 100. El problema es que la distribución de los respiradores iba a ser según quién pagaba primero, o quién pagaba mejor. Por eso compramos todo y ahora estamos distribuyendo de acuerdo a indicadores que tienen que ver con el estado de la epidemia. Por ejemplo, Chaco los necesita de manera más urgente. Nación trata de ayudar en todo. Mañana (por este sábado) empezamos a distribuir respiradores".



Fuente: La Nación