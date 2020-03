Macri le pidió al Gobierno que reanude los vuelos de repatriación

El ex presidente Mauricio Macri le pidió al Gobierno nacional que retome el operativo de repatriación de los argentinos que quedaron varados por el mundo a raíz del cierre de fronteras generado por la pandemia de coronavirus.



A través de las redes sociales, el referente de Juntos por el Cambio replicó un mensaje publicado por la cuenta oficial del PRO. "Queremos pedirle al Presidente Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país. Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro", decía el posteo.



Desde el PRO, argumentaron que se trata de una "cuestión humanitaria" y señalaron que "casi todos" los varados "salieron antes de la declaración de la pandemia y tenían pasajes de vuelta". Y agregaron: "Ahora están viviendo una crisis global en un país que no es el suyo. Tienen derecho a volver".



Si bien desde la oposición reconocen la gravedad de la situación e incluso apoyaron las medidas de aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras, consideraron que el Gobierno "puede hacer un esfuerzo más por repatriar a los argentinos que sólo quieren estar en su país".



Ayer, el gobierno argentino resolvió ampliar el cierre de fronteras que regía desde el 16 de marzo último "a las personas residentes en el país y a los argentinos y las argentinas con residencia en el exterior" a través de la clausura de la totalidad de los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.



Si bien el DNU establece como plazo de vigencia el 31 de marzo, inclusive, aclara que el período previsto "podrá ser ampliado o abreviado" por el Ministerio del Interior previa intervención de la autoridad sanitaria nacional conforme a la evolución de la situación epidemiológica.



Se establece también que la Cancillería adoptará "a través de las representaciones argentinas en el exterior, las medidas pertinentes a efectos de facilitar la atención de las necesidades básicas de los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieran ingresar al territorio nacional", hasta tanto puedan hacerlo.



El marco de este DNU son las medidas que viene tomando la Argentina luego de haber sido declarada pandemia el coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud.



El ministerio de Salud ya había establecido la prohibición de ingreso al país por un plazo de 30 días de las personas extranjeras no residentes que hubieren transitado por "zonas afectadas" en los 14 días previos a su llegada.



Tampoco podían entrar al país extranjeros no residentes, antes de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del 20 de marzo y hasta el 31 del corriente mes, pudiéndose ampliar este plazo según las consideraciones de la autoridad sanitaria ante la situación epidemiológica del país.



Estas medidas, indica el decreto, "resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y el riesgo sanitario que enfrenta el país" y "obedece a la necesidad imperiosa de resguardar, tanto a quienes se encuentran en el territorio nacional de la propagación del coronavirus COVID-19".



Finalmente, también recuerda que "la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes".