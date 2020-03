Finalmente, el próximo lunes no será feriado puente

El Gobierno precisó hoy que el próximo lunes, 30 de marzo, no es un feriado puente sino un día hábil, aunque con las restricciones propias del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige para contener el avance en el país del coronavirus, y que el día siguiente sí será feriado por el 2 de abril.



Por ello, el lunes habrá clearing bancario, según informó el Banco Central, indispensable para el movimiento de las empresas.



"Es válido aclarar que el día 30 de marzo próximo no es día feriado y que, al igual que el resto de los días del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, todos los trabajadores estarán dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo y estar disponibles, en la medida de lo posible, para la prestación de tareas de manera remota, excepto aquellos que presten tareas para las actividades consideradas esenciales", dice un comunicado del Ministerio de Trabajo divulgado en las últimas horas.



Al anunciar el aislamiento a partir del 20 de marzo, el presidente Alberto Fernández informó que el feriado del 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas se adelantaría al martes 31 de marzo y que el 30 de marzo sería feriado puente, aunque esto finalmente no quedó plasmado en ninguna norma.



La cartera de Trabajo también puntualizó que "a todos los trabajadores y trabajadoras se les ha garantizado que, más allá de la obligación de no concurrir al trabajo y de permanecer en sus hogares cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, percibirán sus ingresos habituales".



El pasado 19 de marzo el Presidente anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio -que rige desde el 20 hasta el 31 de marzo- en el marco de una estrategia para luchar contra el avance del coronavirus, que afecta a todo el mundo, y bajo el principio de que se privilegia la salud por sobre la economía.