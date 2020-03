IOSPER prorrogó hasta mayo la autorización de planes para pacientes crónicos

Paraná Largas filas se registraron en las inmediaciones de la oficina del Iosper

En los últimos días se registraron largas filas de afiliados a IOSPER frente a las oficinas de calle Gualeguaychú 673."El horario para trámites de urgencia, entre estas, el de medicamentos, es de 9 a 12hs", reiteró ael gerente administrativo de IOSPER, Arnoldo Schmidt.Sin embargo, el gerente administrativo de la obra social provincial aclaró que "IOSPER no convalidará la entrega de medicamentos sin la correspondiente prescripción médica, porque eso es indispensable por una cuestión médica y legal".En la oportunidad, Schmidt comunicó que "los planes para pacientes crónicos que se autorizan para varios meses y que vencen ahora, para facilitar y agilizar el procedimiento, se prorrogaron hasta el 31 de mayo, fecha hasta la que no se solicitarán historias clínicas ampliatorias y estudios complementarios".Las ordenes de consulta que no requieren auditoria, pueden ser obtenidas a través de la página web de Iosper, http://www.iosper.gov.ar/. Aquellas que sí la necesitan, deberán canalizarse por las vías habituales, siempre que se trate de una urgencia.Quienes requieran más información, puede consultar llamando al 0800 444 4677, o a través de los WhatsApp +549 343 4807765 o +549 343 5056660."Se reforzó la atención en las líneas telefónicas, al igual que el sistema administrativo y de control de medicamentos para darle mayor agilidad a los trámites de urgencia y de medicamentos", indicó Schmidt.