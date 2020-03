Bordet abordó con intendentes la situación de la provincia ante la pandemia

Sociedad Investigan contactos estrechos de tres casos de coronavirus en Entre Ríos

Controles en los accesos



El mandatario replicará esta metodología con otras localidades entrerrianas.Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y ministros del gabinete; el gobernador se comunicó mediante teleconferencia, de manera simultánea, con los intendentes de Concordia, Alfredo Francolini; de La Paz, Bruno Sarubi; de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; de Cerrito, José Palacios; de Gualeguaychú, Martín Piaggio; y de Nogoyá, Rafael Cavagna."Las ciudades de la provincia están preparadas para enfrentar la pandemia en todas las situaciones que se prevén. Hemos ordenado reforzar la atención sanitaria y la compra de insumos para garantizar camas, como respiradores y habilitación de más camas en cada una de las ciudades". Se refirió a la compra de 60 respiradores y, a través del Instituto del Seguro, de 20 más.Dijo luego que "se está trabajando en acondicionar todos los hospitales de provincia en lo que refiere a camas para los casos de internación que se requiera". Mencionó luego la articulación que se viene haciendo con el sector privado "para optimizar todos los recursos que tenemos"."En Entre Ríos no hay casos de circulación comunitaria del virus y estamos trabajando de manera articulada, de manera que los siete pacientes que presenta hoy la provincia, en realidad son seis porque uno de los pacientes no está en Entre Ríos ni nunca estuvo, sólo tiene el domicilio fiscal en la provincia. Es una persona que es de Gualeguay, pero vive desde hace tiempo en Buenos Aires".En materia de controles, el gobernador informó a los intendentes que se están reforzando en los principales accesos a la provincia, de manera estricta en el Túnel Subfluvial, en el Puente Rosario-Victoria y en Zárate- Brazo Largo. "Siempre entendiendo los alcances del decreto y los derechos constitucionales, es decir que el control se hace para evitar que ingrese gente que no tiene ningún motivo para hacerlo", manifestó.Por otra parte, mencionó que se trabaja con políticas alimentarias para poder llegar a los sectores que estaban dentro de la economía informal y hoy no tienen trabajo y necesitan de la asistencia.A ello, agregó que "lo que venimos haciendo es articular con el gobierno nacional". "Siempre hemos esperado que el gobierno nacional tome las medidas y después la tomamos nosotros para poder tener una unidad ejecutiva coordinada entre las políticas nacional y provinciales porque no nos sirve tomar medidas aisladas".Finalmente, el gobernador comentó que la teleconferencia "es un buen vehículo informativo para socializar estos temas y poder tener compaginados cómo vamos a estructurar y cómo vamos a implementar las medidas en cada lugar de la provincia".Por su parte, la vicegobernadora, Laura Stratta, destacó dijo que en la teleconferencia "pudimos compartir con algunos intendentes de municipios de Entre Ríos cual era el panorama que tenían a nivel local, poder abordar la integralidad de lo que significa atravesar la pandemia y sobre todo poder articular acciones".Apuntó que "venimos sosteniendo la importancia de articular, de poder articular lo que es nación, provincias y municipios".Precisó que se aburaron diferentes temas, pero "hubo dos que fueron centrales, la cuestión sanitaria para poder abordar la emergencia, el coronavirus pero también las otras patologias y por otro lado la cuestión social y económica social que no escapa. Poder acompañar y sostener a los sectores más vulnerables de la población, como también el entramado social y económico que tienen cada una de las comunidades".Stratta resaltó que en Entre Ríos "hay un estado presente que se ocupa, que es activo, promotor, dinámico que pone el cuerpo y en esto momento lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con una mirada amplia, pudiendo anticiparnos a los momentos difíciles que nos van a tocar atravesar". Y para ello reiteró la necesidad de "respetar la cuarentena que es obligatoria, que seamos responsables, solidarios porque hay un gran componente que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana".