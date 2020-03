Convocan a retirados de fuerzas de seguridad a prestar servicio: Los requisitos

El Ministerio de Seguridad convocó a personal retirado de las fuerzas de seguridad a prestar servicio, para brindar apoyo durante la crisis epidemiológica que provocó el nuevo coronavirus, según se publicó en una resolución del Boletín Oficial.



La ministra que lidera esta cartera, Sabina Frederic, autorizó al jefe de la Policía Federal, al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al director de Gendarmería Nacional y al Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina a que hagan uso de esta medida.



Según se indicó en la resolución 51/2020, las tareas encomendadas a las fuerzas de seguridad durante la cuarentena obligatoria, que decretó Alberto Fernández, requiere del "empleo de recursos humanos que superan la nómina de personal".



La labor principal del personal retirado será controlar rutas, vías, espacios públicos y accesos, entre otros lugares estratégicos, en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



No obstante, los candidatos no podrán superar los 60 años ni tener alguna patología de riesgo, además de que deberán tener un legajo limpio de denuncias. Las condiciones para el personal convocado son: -No superar los 60 años.



-No haber sido condenado por un delito o poseer causa penal en trámite en calidad de imputado por delito doloso, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro.



-No haber sido sancionado por falta disciplinaria grave o encontrarse involucrado en actuaciones disciplinarias en trámite por falta grave, durante el tiempo que permaneció en situación de retiro.



-No encontrarse comprendidos en alguno de los grupos de riesgo conforme la definición de la autoridad sanitaria nacional.