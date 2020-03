Bordet: "Estamos trabajando con mucho compromiso, las 24 horas del día"

, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

"No hay una salud pública y una privada. Trabajamos articuladamente"

"Estamos actualmente en la etapa de contención para tratar de contener que el virus se expanda"

"Habrá un cambio de conducta, superada esta pandemia"



"Hay que tomar las medidas de autocuidado y quedarse en casa"



r, y adelantándonos un poco en el tiempo", puso relevancia en diálogo con el programaDe la misma manera resaltó: "Tenemos nuestros equipos de salud trabajando en todo el territorio de la provincia, detectando los síntomas que se puedan presentar. Hay un equipo de médicos, enfermeros, de agentes sanitarios, que están abocados a esta atención".Ya lo dije días atrás, que a intervenir en el Hospital de La Baxada que es de Pami, y que había estado en abandono durante este tiempo y no podíamos intervenir. La emergencia nos habilitó para poder tomar posesión del hospital y poner en funcionamiento los 20 respiradores, hay 10 más que serán distribuidos también para ir paliando esta circunstancia. También", mencionó. Enseguida agregó: "Estamos tomando los recaudos para trabajar en cualquier situación".Además de lo sanitario, dijo el gobernador, ", con el ministerio de Desarrollo Social, porque las medidas de aislamiento han perdido su sustento y hay que llegar con la alimentación debida, garantizar la alimentación a los chicos que concurren a los comedores, que reiteran sus familias las viandas"."También estamos trabajando con el Ministerio de Producción, para ir en el mismo sentido que la Nación,, para un sector de la economía formal que hoy se ve retraída porque caen las ventas y que nos ha afectado", resaltó.De la misma manera, apuntó que se trabaja "mucho con las fuerzas de seguridad para evitar que se incumpla con las normativas que se impone con la cuarentena y con el decreto presidencial. Estamos siendo muy severos, Hoy le dí expresas instrucciones al jefe de policía, que se controle el Túnel y que sea muy estricto que solamente pueden pasar y circular las personas que tienen un motivo que los autorice para hacerlo". Del mismo modo, agregó, esta metodología se está llevando a cabo en el Puente Rosario- Victoria y en el sur de la provincia, en Zárate- Brazo Largo. "Entendemos que esta es la forma para evitar la circulación innecesaria de personas en nuestro territorio", destacó el Gobernador.Esto obedece a una estrategia y a una unidad de mando que está a cargo del Presidente en la nación, a mi cargo en la provincia, y a cargo de los intendentes en las ciudades. Y por supuesto, estamos trabajando con todos los actores de la sociedad civil"., para garantizar que en esta pandemia, puedan estar habilitadas en una misma estrategia y todos los respiradores", manifestó Bordet. Acotó que, porque entendemos la situación económica que se genera"."A nosotros mismos, como provincia, los ingresos han caído de manera brutal; esto hace que estemos pensando en medidas paliativas", aseveró., que es cuando el virus empieza a circular de manera autóctona, que es la circulación comunitaria, que es ahí donde se produce la mayor cantidad de casos. En el país estamos entrando en esa etapa de mitigación, que es donde realmente vamos a sentir los efectos nocivos de esta pandemia".Consultado por los beneficios que se podrían efectivizar "de diferimiento de pagos y estímulos especiales", dijo: "Vamos tomando las medidas acorde a cómo las va tomando la Nación. Tenemos que hacerlo todos: Nación, Provincia y municipio para que tenga un efecto en la economía que tenga peso específico".: mañana estará la primera partida. Voy a estar presenciando la entrega del primer stock. También hemos recibido infinidad de muestras de adhesión, de donaciones de empresas que han sido muy importantes, como texturizado de soja, que es un reemplazante nutritivo para funcionamiento para el funcionamiento de nuestros comedores", puso hincapié Bordet.Además, mencionó están haciendo compras de elementos de higiene personal.. Se ha ido tomando conciencia. Hay casos que resultan emblemáticos, y después está el resto, la mayoría, que es más del 90 % de la población que ha acatado estas medidas de aislamiento y lo ha hecho con muy buen criterio. A todos ellos mi agradecimiento. Y quiénes infringen con la normativa, serán castigados severamente", aseveró el gobernador."Hablé con los intendentes también para que no bloqueen completamente las ciudades, porque no es la manera de combatir la pandemia. Hay que ser responsables en el tránsito y la circulación y esto es lo que estamos realizando., Hay un hilo muy delgado entre los derechos que tienen los ciudadanos y la situación que vivimos, hay que garantizar también la libre circulación en casos de que estén justificados", aseveró.El Gobernador entrerriano, porque no hay ningún motivo para que aumenten".Así como tras el atentado de las Torres Gemelas, cambió el tráfico aéreo entre los países, con normas de seguridad. Esto que nos está pasando ahora cambiará en las normas de sanidad, para poder transitar. Todos vamos a cambiar porque internalizamos una pandemia y la circulación de un virus, en algo inédito para la humanidad. Va a dejar sus efectos"."Esto atraviesa a todos los partidos políticos, esto viene a soldar, de algún modo, división que eran innecesarias. Nos vemos unidos pensando en cómo evitar la propagación del virus en el país. Habla de una gran madurez política, en una confluencia en una misma unidad de criterio. Lo he visto al presidente muy firme, muy consustanciado con el tema, preocupado, pero con actitud decidida para enfrentar esta pandemia, con una decisión e priorizar las personas por sobre la economía", manifestó Bordet ante una consulta, en. Lo hacemos con absoluto criterio para evitar desigualdades en la distribución de los mismos", recordó.Asimismo, dijo que. La vacuna contra la gripe no previene el coronavirus, hay que aclarar que por influenza se ocupan muchas camas de hospitales y muchas unidades con respiradores, sólo con influenza", sostuvo.: médicos, enfermeros, enfermeras, agentes sanitarios; las cocineras que atienden nuestro comedores, el equipo de directivos y docentes que mantiene abiertas a las escuelas para que se pueda alimentar a la población; a la policía de la provincia, por la profesionalidad con que han llevado adelante los controles y la unidad de criterio con que estamos trabajando".Extendió su, hay cajeras en supermercados, hay operarios en fábricas que hacen que no se corte la cadena alimenticia y que pueda haber abastecimiento a la población. Son los que están expuestos"., es no saliendo innecesariamente a circular por la calle y tomar contacto con otros vecinos. Hay que tomar las medidas de autocuidado, lavarse bien las manos regularmente. Si uno sigue estas medidas, seguro que no va a tener contagio. En honor y respeto a las personas que están trabajando por nosotros, lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestras casas".