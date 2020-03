Bordet: "Cuando Nación prorrogue impuestos nosotros también lo haremos"

Economía Gobierno analiza medidas para que las empresas paguen sueldos en tiempo y forma

"Queremos llevarle seguridad, y que tenemos que encontrar las medidas entre todos para poder paliar la crisis.", precisó el mandatario.El gobernador Gustavo Bordet dio detalles de las acciones que lleva a cabo la provincia en articulación con la Nación y los municipios, durante la etapa de contención del Coronavirus (Covid-19) en una entrevista concedida a LT 39. También adelantó que las medidas económicas, comoEn ese marco, el mandatario sostuvo que el aislamiento social, obligatorio y preventivo tiene como objetivo achatar la curva de contagios para que el sistema de salud no colapse. "Estamos trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Estamos capacitados para enfrentar esta pandemia", agregó."La salud es una sola, no hay salud pública o salud privada. Las personas se enferman y tienen que ser curadas", subrayó luego.Frente a ello, Bordet explicó que "el sistema de salud tiene que trabajar unificado, y eso es lo que hemos logrado". "Hemos hecho un relevamiento de números de camas con respiradores, estamos habilitando el Hospital de a Baxada, de Paraná", enumeró.En esa línea, Bordet reiteró que "hay que habilitar cuanto antes este hospital" y recordó que el nosocomio "estuvo cuatro años cerrado, con todo el material embalado, porque el PAMI no se decidió nunca a transferirlo a la provincia y tampoco terminó las obras".Entonces, "ante la emergencia la provincia tomó posesión del hospital y lo estamos habilitando con camas con respiradores y con camas de internación", explicó Bordet.También sostuvo que se están agilizando las obras para terminar el Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú, y que se comprarán con recursos provinciales más de 60 respiradores."Se está trabajando para poner en condiciones otros hospitales de la provincia, y apuntó que hay 18 en Entre Ríos para atender a quienes lo requieran en caso de que la etapa de mitigación avance como está previsto", detalló."Tenemos preparado todo lo que es internaciones masivas en otros lugares que se pueda requerir, lo que hemos trabajado con el Ejército, con la Fuerza Aérea y con clubes y asociaciones deportivas a quienes agradezco por los gestos de solidaridad que ofrecieron camas en caso de que se requiera. Tenemos un relevamiento y nos estamos preparando para una etapa que es la más crítica, justamente en la cual estamos entrando", resaltó el mandatario entrerriano.", y adelantó que está prevista su distribución. Además recordó que "No todos los casos necesitan respirador. Solo en los cuadros que presente complicaciones, con enfermedades previas que pongan en riesgo la situación", dijo y ejemplificó que los cuatro casos que tuvo Entre Ríos hasta el momento son asintomáticos.No obstante, el gobernador insistió en la importancia de que la sociedad se cuide manteniendo el aislamiento en los hogares, evitar salir y tener contactos innecesarios. "De esta manera evitamos que el virus circule activamente y nos permita atravesar esto que será muy duro, pero para lo cual nos hemos preparado y mucho"."Por honor y respeto a todas estas personas que están trabajando denodadamente y arriesgando su salud propia para combatir esta pandemia debemos cuidarnos", afirmó.Más adelante, se refirió a, y se van a producir en las semanas subsiguientes", refirió.En este punto Bordet contó que "de la misma forma que trabajamos en Salud, también trabajamos con el gobierno nacional en el aspecto social, para llegar con estímulos a las personas que viven de changas, que están en la economía informal y que hoy no tienen posibilidades de trabajo por lo que no pueden comprar los alimentos básicos".En materia económica, "estamos trabajando el Ministerio de Economía de Nación y los ministerios de las provinciales para tomar medidas homogéneas, es decir que"Queremos llevarle seguridad a los productos, a los comerciantes, que hay un Estado provincial que entiende cuál es la situación que está produciéndose y que en esta crisis tenemos que encontrar las medidas entre todos para poder paliarla y llevar hacia adelante, pero reitero que las medidas que se van a tomar van a estar articuladas con el gobierno nacional y sin dudas se van a dar a conocer dentro de poco", precisó el mandatario.Respecto al ingreso familiar por emergencia, destinado a los sectores más desprotegidos, Bordet dijo que está destinado a "todos los grupos que trabajan informalmente" y entre ellos mencionó a los pescadores.Admás Bordet aclaró que no hay ninguna ciudad de la provincia que esté cerrada literalmente, y que desde el gobierno "hemos hablado con los intendentes porque no se puede tener una ciudad impidiendo la circulación de los vehículos, porque es anticonstitucional". "No hay estado de sitio", subrayó, "pero entendemos que tiene que haber una circulación responsable", indicó."Lo que se hizo en muchos municipios que tienen 4 o 5 accesos, es cerrar varios de esos ingresos y dejar habilitado uno solo", para, de esa manera, "tomar contacto con personas que vienen de otros lugares, que a veces han estado en el exterior, para que hagan la cuarentena". "Nos ha dado muy buen resultado", reveló."No se puede cerrar toda vía de accesos porque se necesita ingresar insumos, gente que necesariamente tiene que ir a trabajar. Hay que tener un cuidado responsable sobre este tema, no se puede permitir que se cierre completamente", enfatizó Bordet.