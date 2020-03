Organismos de DDHH pidieron una reforma judicial y condenaron el "law fare"

Organismos de Derechos Humanos reafirmaron este martes su demanda dedurante la última dictadura cívico militar;Lo afirmaron en un documento conmemorativo del 44º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976."Este 24 de marzo no nos encuentra en Plaza de Mayo como cada año, ni en las demás plazas del país, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria para el cuidado de la salud de la población, pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la Memoria", comenzó la lectura de un extenso documento.El texto fue transmitido por las redes sociales y la TV Pública, en lugar de la tradicional marcha del 24 de marzo a la Plaza de Mayo, que esta vez no pudo realizarse debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

El texto lleva las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, entre otros.Entre los representantes de los organismos que llevaron a cabo la lectura estuvieron la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.También leyeron la proclama Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Bella Epstein de Frizman, de la APDH, y Camilo Juárez, de HIJOS Capital."Fueron 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por otro país. Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR", subrayaron.aseguraron.Sostuvieron que "la impunidad es inaceptable para la sociedad argentina", como durante "estos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri"."Ante las acciones negacionistas, el debilitamiento de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, y frente al intento de implementar el beneficio del 2x1 a los genocidas. A pesar de la resistencia, desde 2015 se duplicó la cantidad de genocidas libres y han aumentado las prisiones domiciliarias", observaron sobre la política de derechos humanos de la gestión anterior.En otro orden, condenaron "la forma actual de intervención de los Estados Unidos en la región es a través del law fare (guerra judicial) que en nuestro país impulsó el gobierno de Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos, con parte del Poder Judicial, de la Agencia Federal de Investigaciones y los medios concentrados de comunicación, que prepararon a la opinión pública para que legitimara el permanente deterioro del Estado de Derecho".En ese sentido, y se hizo en la alocución una especial mención a la líder social jujeña Milagro Sala y a los funcionarios de los gobiernos kichneristas que fueron encarcelados.En ese sentido, se volvió a fustigar la figura de la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, y el rol que tuvo, dijeron los organismos, durante "la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel"."Que la violencia machista y patriarcal tengan su punto final. Es también tiempo de escuchar las voces de tantas mujeres que a diario sufren las consecuencias de prácticas clandestinas de interrupción del embarazo por no poder decidir libremente sobre sus cuerpos", sostuvieron al fijar una clara postura sobre el aborto.La lectura culminó con la voz de Taty Almeida repitiendo una consigna histórica que se pronunció en cada una de las marchas por el 24 de marzo:La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a colocar pañuelos blancos en las puertas, balcones y ventanas para "seguir construyendo memoria, verdad y justicia", en un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, al que consideró "distinto" porque "por primera vez los argentinos no marcharan", ya que "nos debemos quedar en casa para cuidarnos" del coronavirus.Además, desde las redes sociales la población participó de esta conmemoración por el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con videos y mensajes alusivos, en tanto en muchas viviendas del país se colocaron pañuelos en homenaje a la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.