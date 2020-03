Fernández sobre el 24 de marzo: "Recordamos lo mismo, pero desde casa"

El aislamiento preventivo y obligatorio nos impide marchar hoy para cuidarnos. Pero no nos impide recordar. Este 24 de marzo, desde nuestras casas, igual levantamos los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia.



Nunca más. pic.twitter.com/nwZIe5P1EB — Alberto Fernández (@alferdez) March 24, 2020

El presidente Alberto Fernández recordó este martes a "los 30.000 que desaparecieron" durante la última dictadura e insistió en que este año el homenaje será "desde casa", "reclamando exactamente lo mismo: memoria, verdad y justicia".En un mensaje que envió hoy a la ciudadanía a través de un video que subió a su cuenta personal en Twitter, el Jefe de Estado dijo: "Este 24 de marzo, movilizados, con la memoria, recordamos a los 30.000 que desaparecieron, y seguimos desde casa, reclamando exactamente lo mismo: memoria, verdad y justicia. Esta vez, lo hacemos desde casa"."El aislamiento preventivo y obligatorio nos impide marchar hoy para cuidarnos. Pero no nos impide recordar. Este 24 de marzo, desde nuestras casas, igual levantamos los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, al conmemorarse hoy el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.Esta primera publicación del jefe de Estado está acompañada por un video con imágenes de marchas de los organismos de derechos humanos, los rostros de detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico militar y declaraciones de actores, funcionarios y personalidades de diferentes sectores."El contexto actual no nos permite marchar, pero sí nos permite recordar", dice Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora en el comienzo del video."Hoy, 24 de marzo, a 44 años del golpe cívico militar, reiteramos nuestro reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Los autores materiales e intelectuales de estos delitos de lesa humanidad serán juzgados y condenados y encarcelados", dicen -entre otros- el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, la diputada Victoria Donda; los actores Leonardo Sbaraglia, Cristina Banegas y Julieta Ortega, la cheff Narda Lepes y el músico Lito Nebbia."Memoria para recordar el genocidio del terrorismo de Estado y el plan sistemático de exterminio llevado a cabo por la Fuerzas Armadas", agregan en el video, que refleja -entre otras imágenes- la oportunidad en la que el ex presidente Néstor Kirchner ordenó retirar el cuadro del ex jefe del Ejército Jorge Rafael Videla del Colegio Militar de la Nación.En el video, se pide además "verdad, para que las Fuerzas Armadas terminen de una vez y para siempre con el secretismo, y se ordene la apertura de todos los archivos; y justicia para que todos los autores materiales e intelectuales de estos delitos de lesa humanidad sean juzgados, condenados y encarcelados"."Este 24 de marzo no marchamos, pero como siempre gritamos: 30.000 detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre. Nunca más", finaliza el mensaje, con imágenes de madres y abuelas de Plaza de Mayo.