Cuarentena: Analizan restringir horarios y autorizaciones para salir de casa

Sociedad Se puede descargar el formulario para quienes asisten a personas mayores

Sociedad El gobierno porteño cerrará 59 de los 110 accesos a la Ciudad de Buenos Aires

"En las recorridas por algunos lugares ves las avenidas vacías, y en las calles interiores gente circulando", se quejó el presidente Alberto Fernández, ante un salón lleno de intendentes bonaerenses y funcionarios nacionales, en la quinta de Olivos.Según publicó, el Gobierno analiza restringir horarios y autorizaciones para salir de casa. Es que con el inminente fin del feriado largo y el retorno -limitado al máximo- de argentinos que intentan entrar en el área metropolitana,, con especial foco en las "salidas prolongadas" de quienes llegan a negocios de cercanía o utilizan el formulario de excepciones para realizar actividades no permitidas en la cuarentena.. También propusieron, porque -aseguran- "las corridas de los primeros días, con el miedo del desabastecimiento, se terminaron"."Hay gente que dice que va a comprar leche, o a pasear al perro, y se queda afuera de su casa varias horas, varias veces al día y a veces bastante lejos de su hogar. El policía, hoy, no le puede decir nada", razonaron desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo como delegados en esa reunión a través al vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y el ministro de Ambiente, Eduardo Macchiavelli.. De hecho, el Presidente incluyó el proyecto en sus anotaciones, al igual que otras que circularon, como centralizar la compra de respiradores o incluir a la clase media baja en la tarifa social.La eventual limitación de los supermercados enfrenta mayores limitaciones de cumplimiento en la provincia de Buenos Aires, pero cerca del gobernador Axel Kicillof tampoco lo descartan. "Acá va a generar que se agolpe más gente, no sé si va a funcionar", comentó un intendente peronista del conurbano norte, que se inclinaba por "generar más conciencia colectiva, entre todos, y sancionar a quienes incumplen".publicó"Los miles que se fueron a la Costa no van a poder volver, pero algunos que fueron a sus countries cerca de la ciudad lo van a intentar, y habrá más movimiento. Es lo que tenemos que intentar frenar", reconocen en el Gobierno. "La idea se barajó. Aún no hay definiciones", afirmaron cerca de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, decidida a utilizar "todas las herramientas que podamos" para frenar la circulación de personas, como lo evidenciaron los operativos llevados a cabo en la ruta Panamericana y la prohibición de regresar a la ciudad para aquellos que decidieron pasar en la Costa Atlántica el fin de semana largo.Los que regresan a trabajar preocupan tanto en la quinta de Olivos como quienes volvieron del exterior luego de abandonar el país en las horas previas al cierre de fronteras.Ya está prácticamente definido que,"Esto cambia día a día, es difícil hacer un pronósticos. Pero vamos a seguir con el mismo objetivo: que la gente se quede en su casa", reiteraron cerca del Presidente.