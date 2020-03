Posible extensión de cuarentena: Flexibilización sería parcial tras Semana Santa

Si bien la determinación no fue aún oficializada, se supo que en la Casa Rosada evalúan que el levantamiento del decreto de aislamiento social y obligatorio no será total incluso después de la segunda semana de abril.En el Ministerio de Salud, por ejemplo, descartan un levantamiento generalizado de la medida en Tierra del Fuego y Chaco, dos provincias en las que las proyecciones prevén un crecimiento de contagios. "La situación no será la misma en todo el país", aseguró un funcionario de la cartera que encabeza Ginés González García. Desde el octavo piso del Ministerio de Salud se sigue en detalle el avance de la pandemia en todo el país, provincia por provincia.La medida, de todos modos, se tomaría en los próximos días, más cerca del 31."Los resultados de esta cuarentena que está en vigencia los tendremos a mediados de abril. Pero si ya percibimos que nos sirvió para amesetar los contagios y evitar un pico que desborde al sistema de salud, vamos a seguir por el mismo camino. ¿Para qué cambiar?", indicaron fuentes oficiales aGonzález García detectó una posible amenaza en el curso que tome el virus en Brasil, donde hasta hoy se registraron casi 2000 contagios y la curva se proyecta en ascenso. "El problema son hoy los argentinos que están afuera. El 22 de enero aconsejamos no viajar a los lugares de riesgos, pero muchos igualmente lo hicieron. Ese sentido transgresor, de alguna manera, lo estamos pagando. Es necesario reforzar los controles para evitar más contagios", sugirió un funcionario de Salud.