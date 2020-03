Gobierno oficializó el pago de $10.000 a monotributistas e informales

Economía Quiénes podrán cobrar el ingreso de emergencia y desde cuándo podrán inscribirse

¿Cuál es el beneficio y a quiénes alcanza?

"Institúyese con alcance nacional elcomo una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/20, y demás normas modificatorias y complementarias", según el texto oficial.El decreto publicado este martes aclara que si bien este ingreso se cobrará por única vez en abril,; ese organismo, en forma previa al otorgamiento de la prestación instituida en este decreto, realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real necesidad del individuo y de su grupo familiar."Por ello, resulta indispensable disipar la situación de angustia e incertidumbre que genera la imposibilidad de ir a trabajar para garantizar el sustento económico necesario para millones de familias argentinas, creando para ello el Ingreso Familar de Emergencia para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", justificó la Casa Rosada.Se trata del pago de un bono de $10.000 pesos a monotributistas de las categorías A y B y trabajadores en situación de informalidad. Será por única vez en el mes de abril "aunque podría repetirse si la situación lo amerita". Anunciaron que va a beneficiar a 3.600.000 familias.Según especificaron los funcionarios, este es un beneficio para familias que no tienen ningún otro ingreso. En otras palabras, solo incluye a quienes han tenido un cese de ingresos producto de la cuarentena total. Moroni, ministro de Trabajo, explicó que no están incluidos en ese beneficio los que tengan en su grupo familiar un ingreso o tengan capacidad económica demostrable, como ser titular de bienes importantes.El funcionario también fue consultado sobre qué pasará con los pequeños comercios y empresarios con pocos empleados a cargo, como así también para los autónomos. En ese sentido, Moroni explicó que "la semana que viene se va a anunciar otro programa para pequeñas empresas que quedaron afectadas por la cuarentena. Alcanzará a pequeños empleadores que tendrá asistencia también del Estado".Por ejemplo,Respecto de los pequeños comercios y empresarios con pocos empleados a cargo, como así también para los autónomos, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni explicó que "la semana que viene se va a anunciar otro programa para pequeñas empresas que quedaron afectadas por la cuarentena. Alcanzará a pequeños empleadores que tendrá asistencia también del Estado".Para poder solicitar el IFE no hará falta concurrir a las oficinas o UDAI de la ANSES, ya que el aplicativo se podrá encontrar en la página Web del organismo previsional."El sistema va a ser muy simple, va a haber una página donde inscribirse durante 10 o 15 días; será para los argentinos nativos o naturalizados, o residentes legales", afirmó Moroni en una conferencia de prensa.Para aquellos que no tienen cuenta bancaria podrán abrir la llamada Cuenta Universal que se instrumentó a través de todos los bancos del sistema o también hacer el retiro del dinero en efectivo en los cajeros del Banco Nación. Otra modalidad sería el pago a través de correo.