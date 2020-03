Habrá un "pañuelazo blanco" en reemplazo de la marcha por la Memoria

"Pañuelazo blanco" en las redes

. Las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus en el país obligaron a los organismos de Derechos Humanos aen memoria del inicio del último golpe de Estado. Lo mismo definieron las organizaciones y partidos de izquierda.Aunque no habrá un evento que reemplace los alcances de la marcha anual, los organismos acordaron junto con el Gobierno desplegar una serie de actividades digitales para lograr la máxima visibilidad posible del 24 de marzo."Va a haber una campaña para que la gente se quede en la casa recordando a los 30.000 desaparecidos, pidiendo más memoria y justicia desde la casa. Es la responsabilidad que tomamos todos", explicó ael secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. "Madres, Abuelas y los familiares dicen que nos tenemos que quedar en nuestras casas y recordar a los 30.000 así., agregó.El Gobierno difundió una serie de videos en las redes sociales con referentes de los derechos humanos y con actores para recordar que no habrá movilización y que este 24 de marzo se recordará "en casa"."Este 24 de marzo, desde nuestras casas, recordaremos a los 30.000. Y seguiremos construyendo Memoria, Verdad y Justicia", dice la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida , en uno de los clips.Además de Almeida, también grabaron videos el secretario general de Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky; los actores Arturo Bonín, Susana Cart y Leonardo Sbaraglia; y el periodista Horacio Verbitsky.En ese sentido, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó la semana pasada que era la primera vez que no se iba a realizar la movilización. "Es la primera vez que se suspende la marcha. Ni en dictadura dejamos de ira a la plaza en distintas formas. Esta vez es una necesidad impuesta con lógica desde el Estado. Esperemos que sea la última", dijo Carlotto en declaraciones radiales aLos organismos recomendaron respetar las sugerencias del Estado y permanecer en los hogares. Asimismo,Pietragalla explicó que. Los demás canales también tendrán acceso a esos productos, así como a la lectura del documento. "Todo va a ser por las redes. Lamentablemente no se puede hacer mucho más", indicó.Desde las 15:30 se podrá ver a través de Facebook: https://www.facebook.com/madresplazademayo/ y YouTube: https://www.youtube.com/asociacionmadresdeplazademayo una transmisión especial, cuyo cierre estará a cargo de Hebe de Bonafini.La transmisión incluirá "imágenes inéditas del Archivo Histórico de las Madres de Plaza de Mayo y testimonios de compañeros de las Madres, reivindicando su lucha y la de sus hijos".Y a las 20hs se estrenará la película "Todos Son mis hijos", un largometraje realizado y producido íntegramente por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.Al mismo tiempo,. Impulsado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y otra decena de organismos,. "Sin marcha, pero con memoria", dice la convocatoria.Pietragalla confirmó, además, que no se prevé postergar la movilización hasta que se levanten las restricciones de circulación por el país. "No está previsto. La fecha de la marcha es intransferible. Será un día de reflexión nacional. El desafío es que todos puedan desde sus casas buscar las alternativas para recordar este día", sostuvo.La marcha había quedado en suspenso desde que se registraron los primeros casos de coronavirus en la Argentina. Antes de dictar la cuarentena total, el propio presidente Alberto Fernández había planteado su preocupación sobre la posibilidad de hacer la movilización en medio de la pandemia. Hace dos jueves, en tanto, las Madres de Plaza de Mayo hicieron su tradicional ronda de los jueves en la plaza arriba de una camioneta, sin estar en contacto con la gente. Por su edad, las referentes son grupo de riesgo.Por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) conmemorará digitalmente el Día de la Memoria a través de la lectura de un documento. Lo hará en un Facebook Live a las 11.