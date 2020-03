Legislador tucumano tiene coronavirus y estuvo con un "sinfín de personas"

Atendió en su oficina

El legislador provincial Ricardo Bussi, hijo del fallecido exrepresor Antonio Bussi, se convirtió en el primer político tucumano contagiado por coronavirus (hasta ahora hay otros seis casos positivos en la provincia). Así lo confirmó esta noche el propio Bussi a través de un comunicado de prensa. "En el día de la fecha, recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivos (para Covid-19)", explicó.La semana pasada, días después de regresar de un viaje al exterior, el parlamentario estuvo con fiebre y dolor de estómago. Sin embargo, pese a que debía mantenerse aislado, Bussi decidió participar de una sesión extraordinaria de la Legislatura Provincial, donde mantuvo un contacto directo con sus pares y con periodistas que le hicieron notas. Por esta razón, el vicegobernador Osvaldo Jaldo dictaría en las próximas horas una resolución para declarar la cuarentena obligatoria de todos los legisladores que participaron de la sesión, en la que se avaló un decreto del gobernador Juan Manzur por la que se declaró la emergencia sanitaria en Tucumán por el coronavirus.El propio Bussi dejó entrever hoy que no cumplió con el aislamiento preventivo. "En los últimos días, estuve en contacto con un sinfín de personas que acudieron a mi oficina por audiencias que tenían programadas y que por diversas razones debía atender", explicó el legislador en un parte enviado a los medios a través de su oficina de prensa.Bussi aclaró que actualmente sí está cumpliendo con la cuarentena. "Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad e informarles que me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios y respetando la cuarentena a la que me he sometido", señaló. Y agregó: "Hoy la única premisa es cuidarnos entre todos y quedarnos en casa", sentenció en el comunicado.El miércoles último, medios locales informaron sobre sus problemas de salud y advirtieron que podría haberse contagiado coronavirus tras un reciente viaje al exterior. Sin embargo, Bussi desmintió la noticia y aseguró que padecía una gastroenteritis."Estoy en cuarentena como corresponde para cuidarme a mí y a mi familia, como corresponde", había asegurado en declaraciones al diarioHasta el momento, en Tucumán fueron confirmados siete casos positivos de coronavirus, según el último parte oficial difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.Esta noche, tras recibir la notificación de las autoridades sanitarias provinciales sobre el resultado positivo de su estudio de coronavirus, Bussi grabó un video desde su casa, que difundió a través de sus redes sociales, en el que aseguró que se sorprendió con la novedad."Me tomó por sorpresa, pensé que iba a dar negativo. La verdad es que me siento muy bien y por eso me extraña la noticia. Me siento muy bien, estoy saludable, enérgico, estoy comiendo bien y me siento con muchas pilas, por eso me extraña esta noticia", insistió el legislador en el video, en el que se lo ve acariciando a su perro.Bussi explicó que volvió de un viaje por Brasil el pasado 20 de febrero y que venía cumpliendo el aislamiento junto a su esposa, aunque admitió que en los últimos días mantuvo contacto con distintas autoridades y ciudadanos. "Lo que ocurre es que como soy un legislador de la provincia que recibe a todo el mundo, en mi despacho estuvieron desde funcionarios del gobierno, presidentes de instituciones importantes de la provincia y personas comunes des barrios carenciados que vinieron a pedirme algún tipo de colaboración y a hablar conmigo", reconoció.A continuación, Bussi justificó su decisión de continuar trabajando pese a haber regresado de un país que tiene circulación viral. "Yo por mi posición y mi función soy una persona expuesta", sostuvo.Por último, ensayó un pedido de disculpas. "Lamento infinitamente los daños que pude haber causado, no fueron intencionales. Les pido a todos que nos cuidemos, porque si logramos cuidarnos vamos a derrotar a este virus, y entre todos yo sé que podemos hacerlo", concluyó.