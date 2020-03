Fernández descartó por el momento declarar estado de sitio

Policiales Detuvieron a más de 5000 personas por violar la cuarenta en el país

"Ansioso" y "muy preocupado"

En la tercera jornada de aislamiento obligatorio, el presidente Alberto Fernández descartó hoy que piense en implementar el estado de sitio en la Argentina por el coronavirus, al considerar que "no hace falta", aunque sí reconoció que "es una posibilidad" extender la cuarentena dispuesta, en principio, hasta el próximo 31 de marzo."Tenemos todo el sistema legal como corresponde, para que el que no entienda, pague las consecuencias. Pero no hace falta un estado de sitio", enfatizó el jefe de Estado en una entrevista con Telefe y más tarde, en declaraciones a radio Rivadavia y al canal de televisión América, reafirmó su postura.Sostuvo que "no hace falta" dictar el estado de sitio para controlar el cumplimiento de la cuarentena, sino que es necesario que la gente "entienda" que el Gobierno "no va a ser tolerante" con aquellos que violen el aislamiento obligatorio."Quiero que la gente sepa que hay un Presidente que está harto de los vivos y de los tontos. De los vivos que abusan de la gente y los tontos que son displicentes y que sin saberlo ponen en riesgo la vida de la gente", resaltó.Fernández explicó que "es lo mismo" en términos prácticos el estado de sitio que las políticas que se están implementando ahora a partir del decreto de necesidad y urgencia.Evaluó, en tanto, que producto de las medidas tempranas que tomó el Gobierno el problema sobre la propagación del coronavirus en el país "está más o menos controlado", aunque avisó que "en estos casos nunca uno tiene que ser optimista".Acerca del período de cuarentena obligatoria dispuesta hasta el próximo 31 de marzo de manera preventiva, el primer mandatario dijo que "es una posibilidad" que se extienda y afirmó que no le "temblará el pulso" cuando se trate de tomar medidas que busquen preservar la salud de los argentinos frente a la propagación del virus Covid-19.También cargó contra "los vivos" y "los tontos" que desoyen las órdenes oficiales y salen a las calles, al tiempo que tildó de "idiota" a quien viajó con fiebre de regreso a la Argentina procedente de Uruguay en un barco días atrás.En ese sentido, detalló que el Gobierno ha "iniciado acciones penales sobre más de 2.000 personas" por incumplir el aislamiento.En tanto, Fernández reconoció que le "cuesta dormir" y que está "ansioso" y "muy preocupado" por el impacto que está teniendo la propagación del coronavirus en el país.Como contracara, dijo que "es muy gratificante sentir el apoyo y la comprensión de la gente", aunque señaló que "es muy fuerte saber" que "la salud y la vida de la gente" depende de que "uno no se equivoque".