Oro Verde: Desinfectaran vehículos, comercios y espacios públicos

Desde la municipalidad de Oro Verde, difundieron un video en el cual anuncian las medidas extremas que van a tomar, para que la gente se quede en sus casas, y así prevenir la propagación del coronavirus."No es un problema de Estado, desde el municipio estamos trabajando junto a la policía y al gobierno provincial y nacional. Tomamos la decisión, de comenzar a desinfectar nuestros vehículos, y de los que llegan a la ciudad", expresó en el video, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo."También vamos a desinfectar los locales comerciales de nuestra localidad, y los espacios públicos, trabajando en conjunto con la policía y todas las instituciones de Oro Verde"."Vamos a tener cuatro camionetas municipales, junto a la policía para cuidar a los vecinos, para que nadie ande sin ninguna justificación en la calle. Vamos a proceder a la detención de aquel vecino que no cumplan con las medidas", manifestó.Sobre el actuar de los vecinos, dijo que "necesitamos que se queden en sus casas, hemos detectado estos días, que no están colaborando. Una gran parte de nuestra ciudad está actuando de manera irresponsable. Nuestros equipos de trabajo están realizando un trabajo incansable, dejando a sus familias en sus casas, para prevenir que los ciudadanos no salgan de sus casas"."Todo el equipo de trabajo está arriesgando su vida por los vecinos, nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, pero los ustedes tienen la responsabilidad de colaborar con los que tenemos que salir a trabajar", pidió en el video el intendente.Para finalizar, expresó que "es hora de que tomemos conciencia que es obligación y responsabilidad de todos los ciudadanos, que se queden en sus casas. Desde nuestra parte, ponemos todo el esfuerzo económico y del personal, para poder cubrir toda la ciudad, sino tenemos el compromiso de los vecinos es imposible."