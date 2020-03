Coronavirus: Modifican protocolo por uno de los casos positivos en Entre Ríos

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos comunicaron que de acuerdo a los datos reportados al 22 de marzo por el área de Vigilancia Epidemiológica de la cartera sanitaria, hasta el momento se confirmaron cuatro casos de Coronavirus en Entre Ríos (dos de Gualeguay, uno de Paraná y el restante de Gualeguaychú).



Al respecto, Diego Garcilazo, director de Epidemiología de la provincia, explicó que hasta el momento hay 16 casos descartados y 17 en estudio. "Dentro de los casos estudiados en la provincia detectamos que en uno de los casos confirmados, había antecedentes de viaje a un país que no correspondía a los que se consideran de transmisión sostenida. Esto es importante porque va a modificar el protocolo de ingreso de casos sospechosos", expresó.



Asimismo, dijo que "en comparación con la semana anterior tuvimos una duplicación de los casos que ingresan a estudio. Desde que se produce el contagio hasta que se llega al diagnóstico, lleva un tiempo. Todas las medidas de prevención se estén tomando en la provincia, independientemente si se hayan o no confirmado casos".



Por otra parte, Garcilazo comentó que "hay circulación de Influenza A, otros virus respiratorios que son importantes durante el invierno y requieren internación a veces o tratamiento en terapias. Estas medidas que se están tomando tratan de disminuir el contagio del coronavirus pero también otras enfermedades. Es importante que la gente respete todas las meddas vinculadas a las afecciones respiratorias en general".



Remarcó que "entre el 60% y 80% de las camas de Terapia están ocupadas por personas que sufrieron accidentes de tránsito, de moto principalmente. Es fundamental que las medidas se cumplan en toda la provincia".



"Hoy se incorpora a estudio a todo paciente que tenga síntomas respiratorios, fiebre y el antecedente de viaje al exterior. Tenemos entre 400 y 800 consultas diarias al 0800. Muchas relacionadas a las medidas de prevención. Recibimos consultas de personas con síntomas y quieren saber qué hacer. Hay equipos de Epidemiología que van definiendo si algunas personas pueden realizarse el análisis. Hay mucha desinformación respecto a esto. Es muy importante que seamos responsables. No transmitir las cadenas de Whatsapp".



"Respecto de los casos que se esperan es muy difícil evaluar o dar un número exacto de casos. A nivel nacional y provincial hemos evaluado distintos escenarios, desde el peor al mejor. Sabemos que esta enfermedad tendrá un crecimiento exponencial a partir de las semanas que están viniendo. El objetivo de las medidas, y si la población las lleva adelante, llevará a aplanar la curva. Se busca que los casos no ocurran todos en dos o tres semanas, sino que se vaya espaciando para darle al sistema de salud la capacidad de absorción de todos los pacientes", remarcó.



Además, manifestó que "muchos de los casos sospechosos que hoy están en estudio ingresaron a través de llamados. También hay una coordinación con Migraciones a nivel nacional y se trabaja con la base de datos de aquellas personas que han llegado a nuestro país. Se va llamando a uno por uno para poder evaluar su condición de viaje y su estado de salud. Muchos de los casos en estudio están relacionados a esa metodología".



Por otra parte y respecto a la violación de la cuarentena, la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, dijo que "desde las 19 de este viernes a las 7, hubo 57 personas detenidas por romper el aislamiento obligatorio. El total desde que empezó la medida son 98 personas. Además, notificadas de la vigencia del Decreto y del aislamiento hubo 1019 personas. Recordemos que primero se hace una notificación y luego una actuación judicial si hay incumplimiento".



"Hubo 1125 notificaciones de cuarentena a personas por tener alguna vinculación con otras que hayan viajado. La articulación viene dando resultados y estamos abiertos a que la ciudadanía nos diga si falta algún refuerzo policial en algún lugar", señaló.



"Estamos permanentemente atentos a las denuncias. Estamos con todas las herramientas del estado para prevenir y hacer cumplir el aislamiento obligatorio. Orientaremos los controles a los lugares donde se infringe la norma. Hay muchos esfuerzos del estado para concientizar. A veces ese 5% que infringe la norma, que no cumple el aislamiento, es el que se nota", informó.



Y agregó: "no tenemos un estado de sitio con muchas causales en nuestra Constitución, la única es la conmoción interior ocasionada por una circunstancia muy profunda y grave. Esa información de gravedad tiene que hacerla el presidente de la nación. Ojalá no tenga que hacerlo, porque significa restricción de garantías constitucionales. El pedido del presidente es a la responsabilidad de los estados pero más de los ciudadanos".



Por su parte, el Titular del Copnaf, Gabriel leconte, expresó que "decidimos dejar una guardia departamental para atender casos urgentes y privilegiar el tratamiento de las 35 residencias socioeducativas que tenemos a lo largo y ancho de la provincia. Se están tomando todas las medidas de seguridad. Estamos trabajando fuertemente en garantizar la poca circulación de personas en pos de atender a los niños con vulneración de derechos que tenemos en las residencias".



"Tenemos garantizado el contacto de los chicos, por vías alternativas, con sus familiares o referentes. Se garantizan los productos básicos para la higiene y seguridad de los niños y adolescentes, los promotores de derechos y profesionales. Suspendimos toda actividad promocional mientras dura la cuarentena", agregó.