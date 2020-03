Coronavirus: "Nos preparamos para lo peor", aseguran desde Salud

Política Llegó a la provincia valioso equipamiento para análisis de coronavirus

Se trabaja para prever camas de unidades de terapia

En el marco de la nueva jornada de la cuarentena de cumplimiento obligatorio, desde el Ministerio de Salud se dio cuenta de la situación sanitaria y de las tareas que se llevan a cabo en la provincia.El subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud e integrante del Comité de Emergencia, Marcos Bachetti, comunicó que,. Esos cuadros clínicos, por lo general, cuando recibimos la comunicación en el 0800 lo que se busca es primero identificarlos, reconocer, hacer las preguntas pertinentes para tal vez epidemiológicamente reconocer si es un caso sospechoso o no.. "Es un número alarmante, teniendo en cuenta que las medidas de bioseguridad que tenemos acá son exactamente las mismas que tienen en cualquier país de Europa o del mundo, por lo que tenemos que extremar las medidas".Y continuó: "Hay que tener claro que después las cuestiones prevalente de cualquier enfermedad siguen los accidentes de tránsito; obviamente, estas medidas de aislamiento van hacer que eso baje, pero cuestiones de enfermedades cardiovasculares y demás patologías van a seguir estando y hay que tener el sistema de urgencia y emergencia previsto".El profesional señaló que en este caso, "lo que queda claro que. O sea que todavía estamos lejos por lo que es importantísimo extremar las medidas hoy, porque lo que no se hace hoy es mucho más complicado cuando la circulación por la cuestión estival y del frío haga que sea mucho más complejo el detener., indicó.Asimismo, Bachetti destacó el hecho de que "en Argentina esta medida se está tomando precozmente, en otros países se tomó más tarde porque no tenían la experiencia que tenemos hoy nosotros de lo que está pasando en Europa o en Asia. Así que en eso, el Ministerio de Salud de la Nación y el Presidente actuaron acorde y a tiempo".Al respecto, advirtió que "hay una parte que depende del sistema sanitario y otra de la sociedad, en eso estamos haciendo hincapié.; a esto lo vamos a vencer entre todos y respetando las medidas de aislamiento que se están exigiendo, por eso felicito el trabajo de las fuerzas de seguridad porque son una pata muy importante de esto".Aseveró que "las medidas en la provincia se están tomando, se están ejecutando estrategias, ya que en estos casos lo que hay que pensar es en el peor escenario, después tomar las medidas para no llegar a eso, pero siempre tenemos que estar preparados".En ese sentido, "se están valorando medidas de aislamiento y garantizando los servicios esenciales; hay que tener en cuenta que en Europa el pico de la circulación viral y de los casos hace que,. Así que nosotros tenemos que garantizar y lograr que se mantenga la meseta y. Así que tenemos que respetarlo; las medidas se están tomando, nos estamos preparando para lo peor, pero con las estrategias de que eso no pase".En relación a si será necesario utilizar camas que no sean del sistema sanitario público y privado, el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud e integrante del COES, Marcos Bachetti, respondió que "a eso lo definirá la realidad. Se están tomando medidas para evitar contingencias que puedan surgir". Aclaró que "el 85 por ciento de los casos de coronavirus a nivel mundial son leves, muchos de cuadro clínicos de uno o dos días, donde prácticamente no concurren a los servicios de salud".Detalló luego que en el hospital de La Baxada "se trabaja y definen estrategias para ponerlo en condiciones y al servicio de todos los entrerrianos. Hoy lo más importante es trabajar para prever camas de unidades de terapia, donde se ha hecho un esfuerzo grande para prácticamente duplicar. Estaremos en, detalló.Bachetti explicó que "hemos hecho un esfuerzo grande, el gobernador y la provincia para prácticamente duplicar, vamos a estar en 220 camas unidades de terapia con respiradores, estamos tratando de adquirir más todavía, así que en eso se está trabajando mucho"., insistió.Por último, señaló: "Hoy la provincia está en condiciones de garantizar la atención de los entrerrianos, en este caso de meseta., explicó.Según detalló, "ya ha habido reuniones con gente del Ejército, Fuerza Aérea, todas son alternativas viables a la hora de tener que tener pacientes fuera de los sistemas hospitalarios. En ese sentido, recuerdo que en esos casos, los casos graves y los adultos mayores o con factores de riesgo, seguramente van a estar institucionalizados y se está trabajando fuertemente, ya se duplicó y esperamos poder seguir en ese camino, las camas de unidades de terapia con respiradores", completó.