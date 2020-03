Video: "Quedate en tu casa. Hacelo por todos", encomendó el intendente de Federal

"Es de público conocimiento la pandemia que nos afecta a los argentinos, y al mundo. Necesitamos de la colaboración de todos ¿Cómo podemos hacerlo? Quedándonos en casa, respetando las medidas del gobierno nacional, provincial y los municipios", encomendó el intendente de Federal, Gerardo Chapino.



En un mensaje que replicó Elonce TV, el mandatario municipal del norte entrerriano instó a todos a quedarse en casa. "Esta es una pandemia que nos afecta a todos: no hay religión, no hay clase social no hay partido político", advirtió.



"Estamos todos en esta situación muy difícil, necesitamos que colabores quedándote en tu casa". Hacelo por vos, hacelo por todos", cerró Chapino.