Informe sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, el Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud e integrante del COES, Marcos Bachetti, el Subjefe de la Policía de Entre Ríos, Crio. Gral. José Lauman y el director del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología, Pablo Basso brindaron un informe de situación en relación al coronavirus.



"Se han acreditado ayer las tarjetas sociales de nuestra provincia, y la tarjeta nacional Alimentar. Son dos poblaciones diferentes que estamos atendiendo. Los titulares de derecho de la tarjeta Alimentar son madres, padres que tengan niños hasta seis años de edad, personas con discapacidad, que privan todos los AUH, o embarazadas a partir del tercer mes que perciban la asignación por embarazo. La tarjeta de riesgo social cubre esta población que se encuentra en riesgo y que no está comprendida dentro de la tarjeta Alimentar, que también implica alguna situación de celiaquía y de mal nutrición", resaltó la ministra Paira. Teléfono para denuncias por ausencia de alimentos en góndolas o precios abusivos Basso, por su parte, aseveró que desde el Ministerio de la Producción han "establecido algunas recomendaciones para la gente que sigue trabajando. Seguimos trabajando en relación a las medidas de prevención en los lugares de producción de alimentos, en donde se expenden y en algunos lugares que han aparecido como importantes como las situaciones de los delivery".



Las mismas pueden consultarse, detalló Basso, en la página del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB).



En cuanto a "las ausencias de alimentos en góndolas o aumentos de precios irresponsables o inesperados", Basso indicó: "El área de Defensa al Consumidor del Ministerio va a recibir denuncias. El contacto es el 3436229530. A partir de estas denuncias vamos a tomar medidas y, entre todos, zanjear estos problemas que van apareciendo".



Lauman pidió a la ciudadanía que "colabore con las órdenes emanadas desde el organismo de Seguridad y los otros organismos del Estado".



A la fecha, puso relevancia, "hemos realizado 1053 actas de cuarentena en domicilios, 600 actas de advertencias en la vía pública y comercios. En el día de la fecha y hasta horas de la mañana teníamos alrededor de 41 personas detenidas por infracción al decreto presidencial".



"Sabemos que estamos siendo atacados por un enemigo invisible y, actuando bajo esa misma lógica, tenemos que pensar que la mejor estrategia defensiva es no permanecer visibles en la calle, estando en nuestras casas, cuidándonos y cuidando a nuestro semejantes", puso hincapié además. "Nos estamos preparando para el peor escenario, pero estamos tomando medidas" Bachetti, del Comité del COES fue el encargado de dar a conocer la cantidad de casos que hay en la provincia: dijo que los casos siguen siendo cuatro, que hay 18 en estudio y son 14 los descartados.





Consultado por la prensa, afirmó: "Nos estamos preparando para el peor escenario, pero estamos tomando medidas para no llegar a eso" e insistió en la importancia de "respetar el aislamiento".



Señaló que Entre Ríos cuenta con 220 camas con respiradores.