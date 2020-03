Cristina regresará a Argentina junto a su hija: Pidió respetar la cuarentena

Tras más de un año en Cuba, Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, regresará en las próximas horas al país. Así lo anunció la ex jefa de Estado a través de su cuenta de Twitter.



"En unas horas más regresaré a Buenos Aires en el vuelo semanal de Cubana de Aviación con mi hija Florencia", señaló la titular del Senado.



Y añadió: "Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla, sentía que sola no iba a poder".



Por otra parte, Cristina pidió esta mañana a la población que respete la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus que tiene "ribetes bíblicos" y subrayó que esta situación "exige de todos y todas solidaridad, humanismo y, sobre todo, compromiso social".



A través de su cuenta de Twitter, la titular del Senado agregó: "Les quiero pedir que hagan lo mismo, que se cuiden y que cuiden a los demás respetando el aislamiento preventivo en sus casas. Los y las quiero mucho".