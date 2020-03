Cuál es el feriado que se modificará por la cuarentena obligatoria

El presidente Alberto Fernández informó el feriado del jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se adelantará al martes 31 de marzo y, como consecuencia, se dispuso que el lunes 30 será feriado "puente", en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus en Argentina.



De acuerdo a lo remarcado en el anuncio por el máximo mandatario, el objetivo es acumular la mayor cantidad de días inhábiles para favorecer la medida.



"Trataremos que los efectos económicos sean lo menos dañinos posibles. Es una semana corta, tiene dos feriados. Hemos adelantado el feriado del 2 de Abril para el 31 de marzo y el 30 de marzo lo declaramos feriado puente para que tengamos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas", enfatizó el mandatario.



Luego de varias horas de reunión con gobernadores y funcionarios en la Quinta de Olivos, el presidente salió a confirmar la cuarentena obligatoria a los periodistas y remarcar las excepciones de la orden.



"Después de tener una larga reunión con los gobernadores, hemos tomado la decisión de dictar un DNU por el cual a todas las argentinas y argentinos partir de las 0hs de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiere decir que desde ese momento todos tiene quedarse en sus casas", aseguró.



Tras lo cual, señaló a modo de crítica: "Hicimos mucho esfuerzo para que la gente comprenda que se tenía que aislar. Suspendimos las clases, promovimos el trabajo a distancia, dictamos asuetos administrativos. Y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular porque expone al otro".



"El que no pueda explicar qué está haciendo en la calle se tendrá que someter a las penas que prevé la ley. Vamos a ser absolutamente inflexibles", sentenció Fernández acompañado por otros cuatro mandatarios: Axel Kicillof, Gerardo Morales, Omar Perotti y Horacio Rodríguez Larreta.