Bordet: "Si cada familia se cuida es mucho más fácil cuidarnos entre todos"

"Venimos trabajando coordinadamente con el Gobierno nacional. Siempre hemos tomado las medidas de acuerdo a lo que el gobierno nacional iba determinando y también lo hacíamos extensivo en adhesiones hacia los municipios", destacó a Elonce TV, el gobernador Gustavo Bordet, tras el anuncio del Presidente de la Nación, Albert Fernández."Entendemos que si cada familia se cuida es mucho más fácil cuidarnos entre todos y evitar que se propague con más rapidez el virus que ha originado esta pandemia. Es un trabajo de todos. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad", manifestó el mandatario entrerriano.recordó Bordet, agregando: "Seremos muy severos, como también lo manifestó el Presidente, con quien incumple este decreto, porque no solo se está perjudicando a sí mismo sino que también está perjudicando a los demás".Si hacemos lo que corresponde, sin lugar a dudas, los efectos colaterales que devienen de la circulación del virus será mucho menos nociva en nuestra población", destacó además.Bordet hizo hincapié en que el aislamiento "es para todas las familias, para poder estar seguras en cada hogar. No son vacaciones, no es tiempo libre, no es tiempo de ocio, no es tiempo para estar en reuniones, ni públicas ni privadas. Esto como criterio general. Pero por supuesto que hay excepciones para quienes tienen un rol dentro de la mitigación de esta pandemia, es decir a quiénes trabajan en el sector de salud, a quienes realizan tareas en distribución de alimentos y esto está explicitado en el decreto que comenzará a circular dentro de muy poco".", destacó.